Đoàn xe máy đi phượt đồng loạt trượt ngã trên đường đèo, camera "bóc" khoảnh khắc đầy bất ngờ

Tình huống tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 7h30' sáng ngày 29/4 trên đường đèo thuộc Quốc lộ 6, đoạn qua Thung Khe, hướng đi Hà Nội - Sơn La. Thời điểm này, trời mưa, đường trơn và các phương tiện di chuyển khá dày. Một nhóm khoảng 7 xe máy trong đoàn "phượt" đang chạy nối đuôi nhau đổ đèo thì bất ngờ trượt ngã đồng loạt. May mắn tình huống tai nạn không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo dõi toàn bộ diễn biến từ camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau thì có thể thấy, nguyên nhân xuất từ việc một chiếc ô tô tải mất lái trượt xoay đầu 360 độ khiến cả đoàn xe máy chạy bám phía sau giật mình, phanh gấp dẫn tới tình huống trượt ngã đồng loạt. Nguyên nhân phần lớn là do ô tô tải mất lái, nhưng bên cạnh đó thì đoàn xe máy đã không giữ được khoảng cách an toàn với các phương tiện khác nên khi xảy ra sự cố bất ngờ đã không đưa ra được pha xử lý an toàn.

Sau đó 1 ngày, sáng 30/4, một đoàn "phượt" khác hơn chục xe máy chạy bám đuôi nhau cũng gặp tai nạn tương tự. Nguyên nhân chính của vụ việc là do đoàn xe chạy nhanh và không giữ được khoảng cách an toàn với các phương tiện khác trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt.