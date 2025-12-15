Một đoàn xe cơ giới của Nga đã cố gắng tấn công khu vực Pokrovsk, nhưng không thể vượt qua "tàn tích" từ trận đánh trước đó, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Video về việc bẻ gãy đợt xung kích của quân Nga đã được công bố bởi bộ phận báo chí của Trung đoàn 425 "Skelya" .

Như đã đề cập, vào ngày 13 tháng 12, quân Nga lặp lại nỗ lực tấn công theo cùng tuyến đường mà họ đã bị đánh bại vào ngày 10 tháng 12 .

Hai chiếc xe máy là lực lượng đầu tiên di chuyển, nhưng đã bị máy bay không người lái của Ukraine chặn bắt và phá hủy ngay trong thành phố. Sau đó những người điều khiển UAV đã phát hiện ra nhóm chính – gồm 2 xe địa hình và 3 xe máy.

Đoàn xe cơ giới của Nga đã tiến đến được vị trí mà nhóm quân tương tự đã bị tiêu diệt ở ngoại ô Pokrovsk vào ngày 10 tháng 12. Vào thời điểm đó, các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 76 mới được điều đến khu vực này, đã tham gia vào cuộc tấn công.

Đoàn xe cơ giới Nga trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Pokrovsk.

Tài khoản @moklasen từ mạng xã hội X xác định rằng nhóm xung kích đã bị nghiền nát tại lối ra khỏi khu công nghiệp của thành phố, hướng về khu dân cư Hryshyne.

Đơn vị này ban đầu được dự định tiến hành một cuộc tấn công ở vùng Zaporizhia, nhưng đã được chuyển đến hướng Pokrovsk để thực hiện "yêu cầu" mà Quân đội Nga đã nhiều lần đưa ra về việc chiếm giữ hoàn toàn thành phố.

Dựa trên đoạn video do Trung đoàn 425 công bố, tàn tích của trang thiết bị và binh sĩ từ cuộc tấn công trước đó, cũng như dây thép gai giăng hai bên đường, đã buộc bộ binh cơ giới phải dừng lại và xuống xe, điều này khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng.

Nhờ sự phối hợp tác chiến giữa máy bay không người lái và pháo binh của Trung đoàn xung kích 425 "Skelya" cùng các đơn vị liên quan, binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bom chùm hiếm gặp đã được sử dụng trong trận đánh.

Bom chùm tấn công bộ binh Nga gần Pokrovsk.

Như Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrsky đã lưu ý, tình hình ở khu vực này vẫn rất khó khăn khi quân Nga đang cố gắng gia tăng áp lực lên các vị trí phòng thủ của Ukraine và điều thêm lực lượng dự bị.

Tổng cộng, vào ngày 12 tháng 12, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chặn đứng 42 cuộc tấn công của Quân đội Nga ở hướng Pokrovsk.

Quân đội Nga ở hướng Pokrovsk hiện đã có hơn 155.000 người. Con số này chiếm khoảng 20% tổng số quân của họ trên lãnh thổ Ukraine, hiện có khoảng 710.000 người.