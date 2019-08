Đoạn video hoành tráng về những cơn bão này được quay suốt 30.000 dặm trong 3 tháng trời

Trong 8 năm qua Schmitt đã đuổi theo những cơn bão, một thú vui mà nhiều người thấy hứng thú sau khi xem bộ phim bom tấn Twister vào năm 1996. Nhiếp ảnh gia này đã dành ra 5 năm trong số đó để theo dõi sát sao những cơn bão ở vùng Trung Tây, và 3 năm trước đó để chụp những cơn bão gió mùa ở Arizona.

"Nhiều người đến từ khắp thế giới để theo đuổi những cơn bão ở vùng Trung Tây, bởi chúng tạo ra những cơn bão ăn ảnh bậc nhất trên thế giới" - Schmitt nói. "Vùng Đại bình nguyên có thể được xem là thánh địa Mecca đối với những người săn bão và lốc xoáy".

Nếu bạn cho rằng Schmitt đang "nói xạo", thì anh mới đây đã tung ra một đoạn video time-lapse độ phân giải 8K cho thấy một vài cảnh quay tuyệt đẹp (dù có phần tối tăm và đáng sợ) mà anh đã bắt được ở vùng đại bình nguyên trong suốt mùa bão xuân 2019 - mà theo lời Schmitt thì đó là "một trong những mùa bão tuyệt nhất trong lịch sử gần đây").

"From Darkness to Light" như một lá thư tình gửi đến tác phẩm nghệ thuật hùng vĩ, đôi lúc đáng sợ, liên tục quần thảo trên đầu chúng ta, và nhiều khi liên kết với nhau thành những kiệt tác dù chỉ trong thoáng chốc. Schmitt đã ghi lại những hình ảnh mây bão vần vũ kịch tính trong video khi di chuyển hơn 30.000 dặm trong suốt 3 tháng trời.

"Hầu hết mọi người không nhận ra rằng đôi lúc phải đi đến 100.000 dặm để đuổi theo những cơn bão trước khi bạn có thể gặp một cơn bão có cấu trúc hoàn hảo, với hiệu ứng sấm sét tuyệt đỉnh, và tạo ra được một cơn lốc xoáy" - Schmitt nói.

May mắn cho chúng ta - những người đang dành quá nhiều thời gian dán mắt vào màn hình máy tính - là chúng ta có thể xem được những cơn bão hoàn hảo kia trong đoạn video "From Darkness to Light" dưới đây. Hãy chú ý đoạn gần cuối nhé: có một cơn bão sấm chớp xoáy cực lớn, cực đẹp, mà theo Schmitt thì chỉ xuất hiện vài năm một lần thôi!

From Darkness To Light | 8K

Tham khảo: FastCompany