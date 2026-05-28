Đoạn video gây phẫn nộ: Cha mẹ còn dám cho con ở 1 mình với người lạ nữa không?

Một cậu bé 9 tuổi tại Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi đoạn video giám sát ghi lại cảnh cậu bé này có hành vi bạo lực nghiêm trọng đối với một trẻ sơ sinh mới chỉ 70 ngày tuổi được công bố.

Theo tờ Money Today (Hàn Quốc), người mẹ của em bé đã đăng tải đoạn video trích xuất từ camera giám sát gia đình lên mạng xã hội vào ngày 22. Chị cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, một người bạn của con trai lớn (9 tuổi) đã đến nhà chơi. Sau đó, người mẹ có việc phải vào nhà vệ sinh và để người bạn của con trai ở lại phòng cùng em bé sơ sinh trong khoảng 3 phút.

Tuy nhiên, khi trở ra, người mẹ phát hiện vị trí nằm của em bé đã bị thay đổi so với trước đó. Đồng thời, trên chiếc gối chữ C hỗ trợ bú sữa có dính chất nôn trớ, cho thấy em bé vừa bị nôn.

Nảy sinh nghi ngờ, người mẹ lập tức kiểm tra camera giám sát. Đoạn phim ghi lại một sự thật kinh hoàng: người bạn của con trai đã tiến lại gần em bé, thản nhiên kéo mạnh chiếc gối chữ C rồi giật phăng ra, khiến em bé bị văng đi. Tiếp đó, cậu bé này liên tục dùng khăn ướt và tay tát, đập mạnh vào mặt, tay và bụng của trẻ sơ sinh, đồng thời có hành vi rung lắc em bé một cách vô cùng thô bạo.

Người mẹ phẫn nộ chia sẻ: "Sau đó, đứa trẻ này còn liên tục ra vào phòng để đánh vào tay và bụng em bé. Ban đầu tôi nghĩ hay là do các con đùa nghịch và muốn giải quyết êm đẹp, nhưng xem camera thì rõ ràng đây là hành vi cố ý".

Ngay sau đó, em bé đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện để chụp X-quang. Dù các bác sĩ hiện chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào, nhưng đội ngũ y tế cảnh báo gia đình vẫn cần tiếp tục theo dõi sát sao để đề phòng các di chứng nguy hiểm như xuất huyết não.

Người mẹ cũng tiết lộ thêm, phụ huynh của cậu bé gây án đã nhắn tin qua KakaoTalk và gọi điện xin lỗi, thậm chí trực tiếp dẫn con đến nhà để tạ lỗi. Tuy nhiên, chị đã từ chối gặp mặt vì đang vô cùng tự trách bản thân vì một phút lơ là, đồng thời "sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc nên đã bảo họ đi về". Được biết, cậu bé 9 tuổi này chính là con trai của giáo viên tại trung tâm học thêm mà con trai lớn của chị đang theo học.

Theo luật pháp hiện hành của Hàn Quốc, trẻ em dưới 10 tuổi thuộc nhóm đối tượng được miễn trừ mọi hình thức xử phạt hình sự, bao gồm cả các biện pháp giáo dưỡng theo Đạo luật Thiếu niên. Tuy nhiên, cha mẹ của cậu bé này vẫn có thể phải đối mặt với các trách nhiệm pháp lý tại tòa án dân sự và bị phán quyết bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Bài học đắt giá

Từ vụ việc chấn động tại Hàn Quốc, khi một đứa trẻ 9 tuổi liên tục có hành vi bạo lực thô bạo với em bé sơ sinh chỉ trong 3 phút người mẹ rời đi, chúng ta nhận ra những bài học vô cùng đắt giá và sâu sắc về quản trị rủi ro trong gia đình và giáo dục con cái:

1. Nguyên tắc "Vùng an toàn": Tuyệt đối không để trẻ nhỏ lại gần trẻ sơ sinh khi không có sự giám sát của người lớn: Nhiều bậc cha mẹ thường chủ quan nghĩ rằng "trẻ con chơi với nhau không sao" hoặc "vào nhà vệ sinh chỉ 2, 3 phút thì có gì mà lo". Tuy nhiên, trẻ sơ sinh là đối tượng tổn thương cao nhất (với nguy cơ chấn thương sọ não, xuất huyết não do rung lắc). Bất kỳ một sự lơ là nào, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, cũng có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống hoặc tương lai của con.

2. Sự "vô hại" đáng sợ của trẻ con và lỗ hổng trong tư duy của người lớn: Nhiều người lớn luôn mặc định trẻ con thì ngây thơ, không biết gì, và những hành vi sai trái của chúng chỉ là "nghịch dại" hay "vô ý". Nhưng thực tế, trẻ 9 tuổi đã có khả năng nhận thức rất rõ về hành vi tạo ra sự đau đớn cho người khác. Hành động lặp đi lặp lại mang tính cố ý của cậu bé trong vụ việc là lời cảnh tỉnh: Đừng bao giờ chủ quan đánh giá thấp tâm lý và hành vi của một đứa trẻ lạ, ngay cả khi đó là con của người quen (như con của giáo viên).

3. Bài học về sự tự kiểm soát cảm xúc của cha mẹ trong khủng hoảng: Hành động của người mẹ nạn nhân trong câu chuyện rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Dù đau đớn, phẫn nộ và đầy tự trách, chị vẫn tỉnh táo từ chối gặp mặt gia đình thủ phạm lúc đó vì "sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc". Trong mọi cuộc khủng hoảng liên quan đến con cái, việc ưu tiên hàng đầu là đưa con đi cấp cứu, bảo toàn chứng cứ (camera) và kiểm soát hành vi của bản thân để tránh đẩy sự việc đi quá xa hoặc dẫn đến bạo lực ngoài ý muốn.

4. Hồi chuông cảnh tỉnh về giáo dục lòng trắc ẩn từ sớm: Đứa trẻ 9 tuổi bạo hành một em bé 70 ngày tuổi phản ánh một lỗ hổng lớn trong giáo dục gia đình của thủ phạm. Trẻ em không chỉ cần được học kiến thức tại các trung tâm, học thêm, mà điều quan trọng nhất là phải được giáo dục về lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và nhận thức về ranh giới hành vi (cái gì được làm và cái gì tuyệt đối không). Một đứa trẻ thiếu đi sự giáo dục về tình yêu thương và sự tôn trọng sự sống rất dễ lệch lạc về tâm lý khi lớn lên.