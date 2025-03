When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) về cuộc đời hai vợ chồng Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum) đang là tựa phim nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ngoài sức hút từ cặp đôi nhân vật chính, những tình huống trong phim còn nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Lấy đi nước mắt người xem những ngày vừa qua là phân cảnh cặp đối mặt với việc con trai út Dong Myeong qua đời.

Tóm tắt phân cảnh đau lòng trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Theo đó khi bão ập đến ngôi làng, Ae Soon chạy đi tìm con gái lớn đang đạp xe. Trước khi đi, cô để 2 con trai nhỏ ở nhà lời nhắn nhờ người hàng xóm trông giùm. Tuy nhiên người hàng xóm lại đang lơ mơ rồi ngủ quên, 2 đứa trẻ theo chân nhau chạy ra khỏi nhà giữa trời mưa bão và chỉ có một đứa quay trở về.

Cảnh tượng Ae Soon gục ngã, ngồi ôm thân xác lạnh ngắt của con trai nhỏ mà gào khóc khiến người xem không khỏi xót xa, đặc biệt là những người làm mẹ. Bởi trên đời này không có nỗi đau nào lớn hơn bố mẹ mất con, ngày con mất đi cũng là ngày cả thế giới của bố mẹ sụp đổ.

Bi thương của vợ chồng Ae Soon và Gwan Shik cũng là lo lắng của tất cả những bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Vì vậy sau khi phân cảnh lên sóng, cư dân mạng đã nhanh chóng quan tâm, để lại nhiều bình luận xót xa. Clip cut trích đoạn từ phim được đăng tải trên một fanpage Facebook cũng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Hàng nghìn người cũng để lại bình luận bày tỏ suy nghĩ của mình về câu chuyện đau lòng. Có người cho rằng trong tình huống này không có ai sai, không ai đáng bị chỉ trích bởi cuộc đời đã định sẵn như vậy. Có người lại nghĩ giá như người mẹ nên cẩn thận hơn, tự tay dắt 2 anh em qua nhà hàng xóm thì đã không có cảnh tượng xót xa đến thế.

Bên cạnh đó, nhiều người mẹ chia sẻ hoàn cảnh của mình, về con cái và coi như đây cũng là một bài học để họ cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc con cái.

Nhiều người xúc động khi xem phân cảnh xót xa này

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Lần này đứa bé mất không thể trách ai cả, có lẽ cuộc đời định vậy thôi. Bởi người mẹ dù gấp đi tìm con gái nhưng vẫn gửi những đứa trẻ cho người hàng xóm, đợi xem hàng xóm giơ tay xác nhận rồi mới chạy đi lo con gái có chuyện. Bởi người hàng xóm đang xem tivi, trời giông nên không nghe rõ đưa tay chỉ do phản xạ trong mơ mà thôi. Bởi đứa trẻ vì thời tiết đang giông - trong nhà không có người lớn thấy mẹ chạy đi nên chạy theo bản năng vốn có. Nên là xem phim hãy đặt mình vào đó đừng trách móc hay oán ghét ai cả.

- Phim này ai chưa lập gia đình nên xem còn có con rồi không dám xem đoạn này.

- Có con nhỏ phải rất cẩn thận luôn ấy. Thế nên mình nghĩ sau mà có con phải đẻ các đứa cách nhau xa xa ra mới có thời gian chăm sóc nó được.

- Sai là bởi vì người mẹ không dặn con trai lớn trông em. Nhìn đứa bé cũng 6 - 8 tuổi, không phải bắt thằng bé lo em từng li từng tí, nhưng ít ra trước khi đi người mẹ nên dặn anh nhìn em trai, đừng ra khỏi nhà chờ mẹ về, có chuyện gì thì dẫn em trai qua hàng xóm. Còn không thì mẹ nên dẫn cả 2 đứa qua nhà hàng xóm luôn rồi hãy đi. Dù biết nguy cấp nhưng tiếc gì vài giây dẫn con qua hàng xóm. Đừng nói anh trai còn nhỏ, con nhà khó khăn thì hay trưởng thành sớm, không cần chăm em nhưng ít ra cũng phải biết trông chừng em, nếu không biết vậy rõ ràng do ba mẹ giáo dục chưa đủ tốt và đúng cách.

- Khi có con nhỏ các mom phải siêu cẩn thận luôn nhé, đặc biệt khi nhờ ai trông hộ. Tui xem cảnh này lòng tui quặn thắt vì tui đã làm mẹ. Thôi khỏi xem phim.

- Khi xem phim này mình đã khóc vì nó giống như mình mất con khi mình đang đi làm. Lúc mình về thì mọi thứ đều tĩnh lặng giống như vừa qua một cuộc chiến sống còn vậy. Ao cá nhà mình đục ngầu, mình đã chết lặng khi nghe mọi người nói con bị đuối trong ao cá, ngày hôm đó trời mưa tầm tã sấm sét đùng đùng. Mình không thể nào nghĩ con mình sẽ mất trong hoàn cảnh đó, bé chỉ 16 tháng tuổi. Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con.

- Đẻ 2 đứa cách nhau 18 tháng nheo nhóc vất vả cả mẹ lẫn con nên 2 đứa con đối với mình là tất cả. Vì con mà mình cố gắng từng ngày, ốm mệt nhưng nhìn con khỏe mạnh luôn ở bên cạnh là khổ mấy mình cũng chịu được, chỉ cần mình và con luôn ở cùng nhau. Có con rồi với biết với sợ, sợ con đau, con ốm, con tủi thân, sợ con không được bằng bạn, xem phim xong quay sang 2 đứa con chăn ấm đệm êm với yên tâm.

- Đang ôm con nhỏ ru ngủ thì lướt trúng video này. Cảm giác có con mới hiểu được những video như thế này đau lòng đến cỡ nào, xin từ chối những bộ phim như thế này.

- Từ hôm qua xem đến cảnh này mà khóc suốt, con mình đang ốm xong có lúc mình bận mà nó cứ bám mẹ bế mẹ bế. Thực sự xem đoạn này xong mình thương vô cùng thương con nữa phải kìm nén cảm xúc, con đang rất cần mẹ mà nếu có thể cứ ôm được con ôm con nhiều vào.

- Xem xong đoạn này mà quay sang ôm con trai đang ngủ khóc như mưa. Mình mà trong hoàn cảnh ấy chắc hoá điên mất.

- Dù là phim cũng là 1 bài học cho mình. Nhiều khi mệt mỏi mình cáu giận lên các con khi con làm sai lỗi dù chỉ nhỏ xíu mình cũng quát ầm lên. Xong con nói: “Mẹ ơi đừng cáu gắt với con nữa nhé! Con yêu mẹ nhất” mình lại thấy sao mình xấu hổ với các con, mình xấu tính thế, các con đã khổ bươn trải khắp nơi với mình rồi.

- Mấy lần con không nghe lời, mình cũng hay mắng, con khóc là muốn được mẹ ôm mẹ yêu nhưng lúc đó mình còn nóng giận nên đôi khi sẽ không ôm con ngay. Dù là phim nhưng mình nghĩ mình học thêm được 1 điều nữa khi làm mẹ rồi.