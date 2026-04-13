Đoàn Văn Hậu nhắn tin làm quen cô gái lạ, phản ứng của Doãn Hải My gây chú ý

Sáng 12/4, mạng xã hội xôn xao trước tin nhắn được cho là của Đoàn Văn Hậu gửi đến một cô gái. Dòng tin nhắn này không mang nội dung liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, người yêu của cô gái không hài lòng và đăng tải đoạn nói chuyện lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Đoàn Văn Hậu lập tức nhắn tin xin lỗi và giải thích rằng mình không hề có ý định đưa mọi chuyện đi xa hơn ngoài việc kết bạn.

Doãn Hải My có mặt tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF cổ vũ Đoàn Văn Hậu.

Buổi tối cùng ngày, thêm hai cô gái khác đăng tải bài viết rằng cũng nhận được tin nhắn từ Đoàn Văn Hậu, nhưng chuyện đã xảy ra từ 1 năm trước. Đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 1999 chỉ nói chuyện và vẫn dừng lại ở mức làm quen thông thường, chưa xuất hiện các nội dung cho thấy rằng Văn Hậu đã đi quá giới hạn.

Tuy nhiên, xuất hiện dư luận chỉ trích nặng nề cầu thủ này khi cho rằng việc một ngôi sao nổi tiếng và đã có gia đình như Văn Hậu "làm quen" thêm các cô gái khác là... chưa thực sự phù hợp.

Bất chấp áp lực bủa vây xung quanh bản thân và gia đình mình, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu vẫn có loạt hành động "cứu" chồng. Đầu tiên, cô vẫn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Đoàn Văn Hậu trong trận đấu giữa PVF-CAND và Công an Hà Nội tại vòng 18 V.League. Quyết định này giúp cô gìn giữ hình ảnh một gia đình vẫn đang "ổn" giữa tâm bão.

Ngay sau khi có thêm những tin nhắn khác xuất hiện, Doãn Hải My tiếp tục giữ im lặng, không có bất kì động thái nào trên mạng xã hội. Đồng thời, cô khóa toàn bộ phần bình luân trên trang cá nhân.

Chính những hành động tỉnh táo của Doãn Hải My được cho là đã "cứu" Đoàn Văn Hậu thoát "bàn thua" trông thấy. Ít nhất, Đoàn Văn Hậu vẫn có một hậu phương vững chắc, tin cậy và có lẽ chính cầu thủ này cần nhìn nhận lại những hành động dù vô tình hay hữu ý của bản thân trên mạng xã hội.