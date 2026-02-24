Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm từ giữa sân, mang tin vui lớn cho HLV Kim Sang-sik

Tối 24/2, CLB CAHN phải làm khách trên sân của Thanh Hoá ở trận đấu bù vòng 10 V.League. Với chất lượng đội hình tốt hơn, đại diện của thủ đô đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trong đó có một siêu phẩm từ giữa sân của Đoàn Văn Hậu.

Nhập cuộc không thật sự ấn tượng nhưng CLB Thanh Hoá bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 28 nhờ những sai lầm của các cầu thủ CLB CAHN. Đường chuyền có phần bất cẩn của Nguyễn Đình Bắc và pha trượt chân của Nguyễn Quang Hải mang đến cơ hội cho cầu thủ Thanh Hóa. Tuyển thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath cướp bóng rồi dứt điểm khéo léo để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, CLB Thanh Hoá chủ động phòng ngự và cầm chân được đối thủ đến hết hiệp 1.

Dù vậy, hiệp hai mới là thời điểm mà CLB CAHN bung sức. Đội khách tràn lên tấn công và liên tiếp có những bàn thắng.

Đầu hiệp hai, CLB CAHN có bàn quân bình tỷ số nhờ hưởng phạt đền và Alan là người lập công trên chấm 11m.

Chỉ đúng 1 phút sau đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã toả sáng với một siêu phẩm từ giữa sân. Nhận thấy thủ môn Thanh Hoá lên hơi cao, Văn Hậu tung cú sút từ giữa sân đưa bóng găm thẳng vào lưới.

Với thế trận lấn lướt, CLB CAHN tiếp tục có bàn thứ hai ở thời điểm cuối trận. Quang Hải ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Alan hoàn tất cú đúp. 3-1 cho CAHN cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với 3 điểm thuyết phục, CAHN củng cố ngôi đầu BXH V.League với 32 điểm sau 12 vòng. Đặc biệt, việc Văn Hậu ghi siêu phẩm và Quang Hải kiến tạo cũng là tín hiệu rất đáng mừng cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh ĐTQG sẽ hội quân để thi đấu trận quyết định gặp Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3 tới.