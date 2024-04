Đoàn Văn Hậu đón sinh nhật ấm áp bên vợ bầu xinh đẹp Doãn Hải My và gia đình vợ, ước điều gì mà bị trêu chọc?

Đoàn Văn Hậu đón sinh nhật ấm áp bên Hải My và gia đình

Đêm 19/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đón sinh nhật tuổi 25 trong căn hộ của anh và bà xã Doãn Hải My. Bữa tiệc đầm ấm có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình vợ Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh có hai cậu em trai của Hải My. Trước mặt Văn Hậu là chiếc bánh kem tạo hình trái bóng, trên đó gắn số 25 và dòng chữ DVH05 là viết tắt tên của Văn Hậu và số áo thi đấu của anh trên sân cỏ. Ngoài ra còn có dòng chữ nổi bật "Happy Birthday Chồng Yêu". Với cách gọi "chồng yêu", vừa nhìn là biết người đã tặng chiếc bánh cho Văn Hậu không ai khác chính là bà xã Doãn Hải My.

Trong ánh nến lấp lánh, Đoàn Văn Hậu vui vẻ nở nụ cười, anh cùng mọi người vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật. Người quay lại khoảnh khắc hạnh phúc đó cũng chính là Hải My. Nàng WAG với bụng bầu vượt mặt mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ trong ngày ý nghĩa của chồng. Người đẹp sinh năm 2001 còn là người hát to nhất giai điệu chúc mừng sinh nhật, đem đến không khí rộn ràng cho căn phòng.

Đoàn Văn Hậu đón sinh nhật ấm áp cùng Hải My và gia đình vợ

Trước khi thổi tắt ngọn nến sinh nhật, Đoàn Văn Hậu nhắm mắt, chắp tay, thầm nói lên điều ước dành cho tuổi mới. Tuy nhiên, khoảnh khắc này kéo dài hơi lâu khiến một người thân đã phải thốt lên: "Ước nhiều thế! Ước online giống mình thôi".

Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức trở thành vợ chồng. Thời điểm này càng có ý nghĩa khi Doãn Hải My đang mang bầu, đôi trai tài gái sắc sắp được đón con đầu lòng. Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc với vợ đẹp và con cưng sắp chào đời, có lẽ điều Văn Hậu mong mỏi không kém là anh có thể nhanh chóng hồi phục chấn thương để trở lại sân cỏ.