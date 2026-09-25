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Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My lộ diện sau ồn ào, đẹp nức nở dùng kính lúp soi cũng không ra khuyết điểm

Mộng Du - Ảnh/ Clip: Như Hoàn,
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Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại gây chú ý nữa rồi.

Tối 24/9, sự kiện premiere bộ phim điện ảnh Trại Buôn Người diễn ra tại Hà Nội nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Trong đó, sự xuất hiện của vợ chồng Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My không khỏi gây bất ngờ bởi từ trước đến nay, cả hai rất hiếm khi tham gia các buổi công chiếu phim ảnh. Đồng thời, đây cũng là lần hiện diện công khai cùng nhau sau ồn ào mới đây của Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chiếm spotlight (Clip: Hoàn Như)

Vừa xuất hiện, vợ chồng chàng hậu vệ lập tức giật trọn "spotlight" nhờ visual mãn nhãn. Doãn Hải My diện một bộ outfit tông trắng thanh lịch với áo tay bồng cổ tàu, kết hợp cùng chân váy ngắn tôn vóc dáng cân đối và đôi chân nuột nà. Gương mặt thanh tú cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông chuẩn tiểu thư đài các. Sánh đôi bên cạnh vợ, Đoàn Văn Hậu bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen cắt may chỉn chu và chiếc sơ mi trắng mở cúc nam tính.

- Ảnh 1.

Hai vợ chồng thanh lịch, visual "búng ra mùi tiền"

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cả hai còn khiến dân tình "quắn quéo" bởi size gap trong mơ của nhiều cô gái. Đứng cạnh bờ vai vững chãi của ông xã cao gần 1m90, Hải My trông nhỏ nhắn, mang lại cảm giác được chở che.

Suốt sự kiện, ống kính truyền thông liên tục bắt trọn những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Họ không rời nhau nửa bước, hết ghé tai thì thầm to nhỏ, trao nhau ánh mắt tình cảm, đến cảnh Hải My ân cần, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho chồng khiến ai độc thân nhìn vào liền ghen tị.

- Ảnh 2.

Hết thì thầm to nhỏ

- Ảnh 3.

Đến chỉnh trang cho nhau

- Ảnh 4.

Chụp ảnh tập thể cũng không rời nhau nửa bước

Sở dĩ mỗi lần xuất hiện cùng nhau Doãn Hải My Đoàn Văn Hậu đều thu hút sự quan tâm là bởi hành trình yêu đương và hôn nhân của cả hai từng có không ít ồn ào. Bén duyên từ năm 2020 và chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023, cặp đôi đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm.

- Ảnh 5.

Cả hai kết hôn năm 2023 (Ảnh: Tư liệu)

Trong những năm tháng bên nhau sau đó, cuộc sống hôn nhân của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu không tránh khỏi những xăm soi, bàn tán và cả những tin đồn từ dư luận. Tuy vậy, cặp đôi chọn cách dùng hành động để chứng minh. Nàng WAG sinh năm 2001 luôn cùng chồng ra sân cỏ, làm chỗ dựa tinh thần cho anh vượt qua áp lực phong độ và chấn thương, chưa một lần bày tỏ thái độ tiêu cực lên mạng xã hội.

Gần đây, Đoàn Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi, Doãn Hải My vẫn ở bên anh lúc khó khăn, sang tận Nhật để chồng, đồng thời tận hưởng chuyến du lịch cùng nhau.

- Ảnh 6.

Là bộ đôi cầu thủ và nàng WAGs nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, buổi công chiếu quy tụ hàng loạt cái tên đình đám của Vbiz, từ dàn cast chính như Steven Nguyễn, Á hậu Minh Kiên, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My... cho đến dàn khách mời gồm Việt Anh, Quỳnh Nga, Tô Dũng, Huỳnh Anh... đến chung vui.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

- Ảnh 7.

Dàn cast trong phim

- Ảnh 8.

Giao diện "chất" vô cùng

- Ảnh 9.

Danis Nguyễn

- Ảnh 10.

Quách Ngọc Ngoan

- Ảnh 11.

Việt Anh và Quỳnh Nga

- Ảnh 12.

Steven Nguyễn và Tô Dũng

- Ảnh 13.

Viết Tường

- Ảnh 14.

Quách Ngọc Tuyên

- Ảnh 15.

Á hậu Minh Kiên

- Ảnh 16.

Steven Nguyễn và vợ chồng đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Mèo Bích Trang

Diễn viên Lệ Hằng chia sẻ quá khứ sai lầm, vợ "người kia" tìm đến tận trường, U55 có việc mới
Tags

đoàn văn hậu

Doãn Hải My

trại buôn người

Steven Nguyễn

Quách Ngọc Ngoan

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