HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đoàn Văn Hậu: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi"

Tiên Tiên |

Hot lại triết lý của Đoàn Văn Hậu 10 năm trước.

Từng gây bão mạng xã hội với phát ngôn "không chạy theo phụ nữ" năm 17 tuổi, Đoàn Văn Hậu của hiện tại đã có một hành trình dài đầy biến động, từ đỉnh cao sân cỏ đến bước ngoặt hôn nhân viên mãn.

Năm 2016, khi Đoàn Văn Hậu vẫn còn là một cái tên trẻ đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong màu áo CLB Hà Nội và các cấp độ đội tuyển, anh đã để lại một dòng trạng thái gây sốt trên trang cá nhân: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi" .

Chia sẻ của Văn Hậu năm 17 tuổi

Vào thời điểm đó, câu nói này được xem là tuyên ngôn đầy cá tính và có phần "ngông" của một cầu thủ trẻ đang dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp quần đùi áo số. Nó khắc họa hình ảnh một Đoàn Văn Hậu lạnh lùng, quyết đoán và đặt bóng đá lên trên hết. Phát ngôn này sau đó liên tục được cộng đồng mạng "đào lại" mỗi khi anh tỏa sáng. Mới đây, cái tên Đoàn Văn Hậu cũng đang gây xôn xao khi xuất hiện trong một đoạn chat liên quan đến chuyện tình cảm.

Sau gần 10 năm nhìn lại, "đôi chân để chơi bóng" của Văn Hậu đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ những chuyến xuất ngoại sang Hà Lan, những danh hiệu vô địch quốc gia, vô địch SEA Games, AFF Cup... cho đến những nốt trầm vì chấn thương dai dẳng. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại chính là sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu của hậu vệ quê Thái Bình.

Sự xuất hiện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã chính thức "phủ định" tuyên ngôn của chàng trai 17 tuổi năm nào. Từ một cầu thủ khẳng định không chạy theo phụ nữ, Văn Hậu trở thành một người đàn ông lãng mạn, luôn dành những cử chỉ ngọt ngào nhất cho người bạn đời. Hình ảnh anh kiên trì cổ vũ vợ trong các sự kiện hay khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới "thế kỷ" cuối năm 2023 đã minh chứng cho một bước trưởng thành mới. Đôi chân của Hậu vẫn dành cho bóng đá, nhưng trái tim đã tìm được bến đỗ bình yên.

Vă Hậu sau 10 năm hạnh phúc bên vợ đẹp con xinh

Ảnh: FBNV

Tags

đoàn văn hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại