Đoàn Văn Hậu bị Doãn Hải My mắng vì một lý do nhiều người đàn ông mắc phải

Trong video mới đăng tải trên lênh TikTok cá nhân, nàng WAG nổi tiếng Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp tựa tiểu thư khuê các trong bộ trang phục hanbok truyền thông của người Hàn Quốc. Kể về chuyến du lịch ở xứ sở kim chi, thăm cung điện cổ, Doãn Hải My tung bộ ảnh xinh lung linh được chụp bởi chính Đoàn Văn Hậu. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhắc đến chồng với giọng điệu dí dỏm: "Ông chồng sau nhiều lần bị mắng thì bây giờ chụp ảnh máy cơ cũng lên tay lắm mọi người ạ".

Như nhiều người đàn ông khác, để có khả năng làm "phó nháy" khiến người phụ nữ của mình vui lòng, Đoàn Văn Hậu cũng phải trải qua quá trình "huấn luyện" của Doãn Hải My từ thời mới yêu đến khi đã cưới. Doãn Hải My đã nhiều lần nhắc đến khả năng chụp ảnh sống ảo cho vợ của Văn Hậu, và khẳng định tay nghề của anh đã tiến bộ sau nhiều lần bị nàng "mắng".

Đoàn Văn Hậu từng bị Doãn Hải My "mắng" vì khả năng chụp ảnh sống ảo cho vợ

Dù vậy, Văn Hậu vẫn chưa làm Hải My hài lòng 100%. Nhất là ở việc anh chàng thường đăng ảnh và video cùng bà xã mà không thông qua bước chỉnh sửa, làm sáng, dùng hiệu ứng... Đến khi Hải My phát hiện ra, cô nàng chỉ biết bình luận phàn nàn. Chẳng hạn như khi Văn Hậu đăng video quay Hải My đang hát, anh chàng nhận về lời nhận xtes: "Thích cái cách anh ấy đăng clip tôi rất xấu". Hay gần đây, Văn Hậu chia sẻ bức ảnh hai vợ chồng chụp ảnh cùng nhau tại trung tâm thương mại ở Seoul, Hàn Quốc, Doãn Hải My nhắc nhở: "Sau anh để tôi sửa ảnh đã hãy đăng nhé".

Hiện Doãn Hải My đã trở về Việt Nam sau hơn 1 tháng ở Hàn Quốc chăm chồng điều trị chấn thương. Văn Hậu vẫn im hơi lặng tiếng, nỗ lực tập phục hồi chấn thương nhưng ngày trở lại sân cỏ của anh chàng vẫn chưa xác định.

Doãn Hải My xinh đẹp dưới ống kính của Văn Hậu