Doãn Quốc Đam đóng chính trong phim thuộc series "Cảnh sát hình sự"

Chiều 27/8, buổi họp báo ra mắt phim Độc đạo đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi.

Độc đạo hứa hẹn là một bộ phim "bom tấn" trên sóng VTV thời gian tới. Phim thuộc series Cảnh sát hình sự đã trở thành thương hiệu suốt nhiều năm qua, mang đến cho người xem những câu chuyện về lực lượng các chiến sĩ công an đã, đang và luôn âm thầm hy sinh, dấn thân vào những hiểm nguy, bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Dàn diễn viên hùng hậu của phim "Độc đạo"

Trong phim, Doãn Quốc Đam đóng vai chính Hồng - một nạn nhân của tội ác, muốn vạch trần những âm mưu và tàn bạo của những kẻ vì tiền mà gieo rắc cái chết trắng đến xã hội. Hồng theo dõi những ông trùm để tìm ra câu trả lời, anh không biết rằng mọi hành động của anh cũng như nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an.

Trung tá Long (Hà Việt Dũng) - trưởng phòng điều tra ma túy, được điều từ tỉnh về, làm phó cho Phùng (Bảo Anh) - trưởng công an huyện, đồng thời cũng là người bạn thân lâu năm của Long. Nhiệm vụ của Long vô cùng nặng nề bởi anh không chỉ phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân "già" cầm đầu mà còn phải tìm cho ra kẻ chống lưng cho hắn nằm ngay trong lực lượng công an.

Một số hình ảnh trong phim "Độc đạo"

Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện Hồng rất khôn ngoan, tinh tế lại mang ẩn ức, Long đã xác định Hồng chính là "nhân vật chiến lược" cho chuyên án của mình. Khi dấn thân sâu hơn vào mục tiêu của mình, Long và Hồng nhận ra đằng sau những chuyến hàng lớn, những tội ác, những lợi ích tiền bạc là cả một "lịch sử" về hận thù và ơn nghĩa, những tình thân hóa thù địch giữa những người đang coi nhau là anh em, đồng đội trên cùng một chiến tuyến.



Nói về vai chính của mình, Doãn Quốc Đam chia sẻ, ban đầu, anh được đạo diễn Khải Anh nhắm đến vai Khương của Duy Hưng. Tuy nhiên, đó là thời điểm Độc đạo được "thai nghén" từ 5 năm trước. Sau 5 năm, Doãn Quốc Đam cho rằng mình đã "qua tuổi" nên mới được nhận vai Hồng.

Doãn Quốc Đam chia sẻ tại họp báo

"Đầu tiên, phía ê-kíp chỉ định mời Đam làm một vai phụ ngắn thôi, vì tôi cũng quá tuổi rồi, nhưng không hiểu sao sau suy nghĩ thế nào mà tôi lại được bốc lên vai chính. Còn nhớ thời điểm năm 2020, anh Khải Anh có nói rằng về tập luyện, ăn uống để tăng cân, vì vóc dáng của tôi đang hơi bé so với nhân vật. Nhưng cuối cùng phim bị delay, và thời điểm đó tôi đóng Hướng dương ngược nắng, diễn cảnh vào tù mà mọi người cứ thắc mắc sao ở trong trại mà béo thế", nam diễn viên chia sẻ.

Độc đạo sẽ nối sóng phim Vui lên nào! Anh em ơi vào 21h40 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 2/9/2024.