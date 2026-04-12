Đoàn Mỹ gọi điện cho ông Trump hàng chục lần, đàm phán vẫn đổ bể, 2 siêu tàu chở dầu quay đầu phút chót

Phía Mỹ gọi cho ông Trump "hàng chục lần"

Phái đoàn Mỹ, do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, cho biết đã gọi cho ông Trump "hàng chục lần" trong 21 giờ đàm phán với Iran tại Pakistan nhưng các cuộc đàm phán vẫn không đi đến kết quả nào.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian kéo dài 21 giờ vào thứ Bảy nhưng không mang lại kết quả nào, ông Vance cho biết trong một cuộc họp báo sáng sớm nay.

Phó Tổng thống Mỹ Vance tuyên bố đàm phán với Iran sau 21 tiếng không có kết quả

Ông Vance từ chối nói chi tiết và đàm phán công khai sau 21 giờ đàm phán riêng, nhưng ông có đề cập rằng khác biệt cốt lõi là về vũ khí hạt nhân.

"Thực tế đơn giản là chúng ta cần thấy một cam kết khẳng định rằng họ sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và họ sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân", Phó Tổng thống Mỹ Vance nói, thêm rằng đó là "mục tiêu cốt lõi của Tổng thống".

Phó tổng thống Mỹ nói rõ rằng Mỹ tìm kiếm một "cam kết cơ bản về ý chí để Iran không phát triển vũ khí hạt nhân" trong dài hạn.

Trong khi đó, Iran cáo buộc "những yêu cầu vô lý" của Mỹ là nguyên nhân gây ra bế tắc trong các cuộc đàm phán ở Islamabad nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin hôm Chủ nhật.

"Phái đoàn Iran đã đàm phán liên tục và tích cực trong 21 giờ để bảo vệ lợi ích quốc gia của người dân Iran; bất chấp nhiều sáng kiến từ phái đoàn Iran, những yêu cầu vô lý của phía Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán. Do đó, các cuộc đàm phán đã kết thúc", IRIB đưa tin.

Hai siêu tàu quay đầu phút chót

Hai siêu tàu chở dầu rỗng đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư hôm 12/4 nhưng đã phải quay đầu vào phút chót ngay khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Cụ thể, 3 tàu chở dầu thô cỡ lớn bắt đầu tiếp cận tuyến đường thủy hẹp từ Vịnh Oman vào cuối ngày thứ Bảy, theo dữ liệu theo dõi tàu, và đến gần đảo Larak của Iran vào sáng sớm Chủ nhật. Tại điểm kiểm soát này, tàu Agios Fanourios I (hướng đến Iraq) và tàu Shalamar (mang cờ Pakistan, hướng đến đảo Das ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã quay trở lại.

Một tàu chở dầu cỡ lớn thứ ba, Mombasa B, đi trước và di chuyển giữa đảo Larak và đảo Qeshm, một tuyến đường được Iran chấp thuận vào Vịnh Ba Tư. Hiện tại, tàu này chưa phát tín hiệu về điểm đến rõ ràng.

Lý do cụ thể đằng sau những lần quay đầu – và việc tàu thứ ba đi qua thành công – vẫn chưa rõ ràng, vì cả Iraq và Pakistan trước đó đều đã nhận được sự chấp thuận từ Iran để đi qua eo biển này. Nhưng sự thay đổi quyết định của họ diễn ra đúng lúc các nhà đàm phán ở Islamabad tuyên bố họ đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới và việc đóng cửa hiệu quả tuyến đường này kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran 6 tuần trước đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có.

Trong những tuần gần đây, một số tàu đã cố gắng đi qua eo biển nhưng đều phải hủy bỏ, phản ánh tình hình an ninh liên tục thay đổi và rủi ro luôn ở mức cao. Phần lớn các tàu đang cố gắng rời khỏi Vịnh Ba Tư, nhưng cũng cần các tàu chở dầu rỗng ở bên trong để được chất hàng mới.

Hôm thứ Bảy, hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc và một tàu của Hy Lạp đã rời vịnh qua eo biển Hormuz, chở đầy dầu thô.



