Đoàn Minh Tài được bố vợ trực tiếp phẫu thuật ngăn chặn ung thư, vợ kém 16 tuổi ăn chay trường cầu an

Là khách mời trong chương trình Vợ chồng son (phát trên HTV7), diễn viên Đoàn Minh Tài đã cho biết, anh bị tiền ung thư tuyến giáp, may mắn được bố vợ là bác sĩ chuyên điều trị ung thư chữa trị nên mới khỏi.

Tại chương trình, Đoàn Minh Tài kể: “Hồi 25, 30 tuổi, tôi làm việc nhiều lắm. Khoảng 10 năm trước, phim truyền hình bấm máy liên tục, tôi cũng may mắn được nhận rất nhiều lời mời. Có tháng tôi chạy 2,3 phim.

Tới một ngày, tôi bị đuối sức, hụt hơi, mất ngủ, sụt cân. Tôi nghĩ mình cày quá sức nên bị bệnh thôi. Tôi đi khám thì bác sĩ nói là có nhân giáp. Bác sĩ nói tôi bị cường giáp nên nóng tính, mất ngủ, sụt cân. Sau đó tôi uống thuốc. Uống chừng 2 tháng thì bình thường trở lại. Sau đó theo dõi khoảng 6 tháng 1 lần.

Đến 1 ngày, tôi gặp ba của Sunny (vợ Đoàn Minh Tài) là bác sĩ chuyên khoa ung thư. Ba coi hồ sơ và bắt tôi đi khám lại. Ba nghi ngờ tôi bị tiền ung thư nhưng để tôi yên tâm nên ba giấu, cứ kêu tới ngày giờ thì đi mổ thôi. Tôi rất may mắn khi gặp ba, ba rất giỏi và chữa trị cho tôi”.

Cũng tại chương trình, bà xã Đoàn Minh Tài là Sunny Đan Ngọc chia sẻ: “Anh Tài mổ là năm 2020, lúc đó tôi đang là sinh viên năm 2 chuẩn bị sang năm 3. Ba là người trực tiếp phẫu thuật cho anh. Bữa đó, tôi là sinh viên nên được vào phòng mổ xem, và một phần là anh lo nên kêu tôi vào với anh.

Bản thân tôi với ba mẹ đều biết anh có vấn đề nhưng cần có sinh thiết lạnh ngay tại bàn mổ để biết kết quả chính xác.

Tâm lý của tôi từ xưa đến giờ là, bệnh thì chữa, đến đâu thì làm đến đó, chứ không áp lực, không bi quan. Khi biết anh bệnh thì tôi đã chuẩn bị tâm lý vậy rồi nên khi kết quả ra là tiền ung thư thì tôi và ba rất vui. Tiền ung thư thôi thì mình chữa được.

Cho nên ba cắt 2/3 tuyến giáp của anh. Sau này, anh vẫn uống thuốc. Sau 5 năm uống thuốc liên tục thì anh mới ngưng được 1 tháng. Thời điểm anh bệnh thì tôi ăn chay cho anh. Lúc đó, tôi ăn chay 1-2 tháng. Sau này tôi mới chính thức ăn chay trường”.