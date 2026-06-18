Đoạn livestream để lộ tình trạng hiện tại của Ngân 98

Sau thời gian dài gần như không có bất kỳ thông tin nào được chia sẻ công khai, tình hình hiện tại của Ngân 98 bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Mới đây, Phương Anh - em gái chuyển giới của Ngân 98 đã có buổi livestream kể lại cuộc gặp với chị gái trong thời gian thăm nuôi, qua đó tiết lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của nữ DJ trong trại tạm giam. Theo chia sẻ của Phương Anh, Ngân 98 hiện đã ổn định tâm lý và bình tĩnh hơn rất nhiều so với thời gian đầu. Trong cuộc gặp, cô liên tục dặn dò người thân giữ gìn sức khỏe, cố gắng chăm sóc bản thân và động viên gia đình không nên quá lo lắng cho mình.





Đáng chú ý, em gái Ngân 98 đã không giấu được cảm xúc khi nhắc lại những lời căn dặn của chị. Phương Anh bật khóc trên livestream và cho biết Ngân 98 mong em tiếp tục theo đuổi công việc, chăm chỉ làm nghề để duy trì cuộc sống. Nữ DJ cũng gửi gắm hy vọng rằng khi mọi chuyện khép lại, cô vẫn còn cơ hội quay trở lại với công việc và bắt đầu lại từ đầu. Một trong những chi tiết gây chú ý là lời nhắn nhủ của Ngân 98 dành cho em gái về việc sống đàng hoàng, tránh xa các tệ nạn.





Theo Phương Anh, Ngân 98 nhiều lần căn dặn em tuyệt đối không được dính líu đến ma túy hay các chất kích thích. Trước đó, Phương Anh còn chia sẻ Ngân 98 vì mất ngủ, ăn uống khó kiểm soát nên đã tăng tầm 10-15kg so với thời điểm mới bị bắt tạm giam.



