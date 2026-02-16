Doãn Hải My "sống 3 cuộc đời" ngày giáp Tết: Học Thạc sĩ Luật, chăm biệt thự, về quê chồng lại "lăn vào bếp"

Những ngày giáp Tết vốn đã bận rộn, nhưng với nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu, dân mạng nhận xét vui rằng cô nàng đang "sống cùng lúc 3 cuộc đời".

Vừa là nàng WAG nổi tiếng, vừa là học viên cao học ngành Luật, lại vừa đảm đang chuyện gia đình - Hải My khiến netizen phải trầm trồ vì độ đa nhiệm đáng nể.

Cuộc đời thứ nhất: Nữ Thạc sĩ Luật tương lai

Không chỉ được biết đến với danh xưng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 hay vợ của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My còn nổi tiếng là nàng WAG tri thức, học vấn "không phải dạng vừa". Sau khi sinh con trai đầu lòng, bà xã Văn Hậu đã trở lại đường đua học tập, cô nàng hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội.

Hình ảnh Doãn Hải My checkin tại Đại học Luật thu hút nhiều sự chú ý. Trong không gian trường học được trang trí đầy không khí Tết với cây quất, đèn nháy, những vật dụng decor đỏ rực... Doãn Hải My cho thấy cô nàng vẫn duy trì lịch học nghiêm túc những ngày cuối năm âm lịch, giáp tết.

Netizen nhận xét: "Visual thì như nữ chính phim thanh xuân, nhưng profile lại chuẩn 'con nhà người ta' chính hiệu".

Cuộc đời thứ hai: Vợ đảm chăm biệt thự bạc tỷ

Song song với việc học, Doãn Hải My còn tất bật chuẩn bị Tết tại căn biệt thự được cho là trị giá mấy chục tỷ đồng của hai vợ chồng

Từ trang trí hoa Tết, bày biện mâm ngũ quả đến sắp xếp không gian sống, nàng WAG đều tự tay chăm chút. Những góc nhà ngập sắc đào, quất, hoa ly… được cô chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Có những ngày 10h đêm cô nàng vẫn đang lọ mọ bày biện đồ đạc, hình ảnh ấy được Văn Hậu đăng tải gây sốt MXH về hình ảnh nàng tiểu thư đảm đang trong vai trò làm vợ.

Không chỉ đẹp, Hải My còn ghi điểm bởi sự khéo léo, tinh tế trong từng chi tiết bài trí - đúng chuẩn "vợ đảm" thời hiện đại.

Cuộc đời thứ ba: Nàng dâu về quê chồng là… lăn vào bếp

Ấn tượng nhất có lẽ là khoảnh khắc Doãn Hải My về quê chồng và trực tiếp ngồi bếp củi, trông nồi bánh chưng.

Trong bộ đồ giản dị, tóc buộc gọn, bà xã Đoàn Văn Hậu ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, gương mặt rạng rỡ giữa không gian Tết truyền thống. Hình ảnh ấy tạo nên sự đối lập thú vị với vẻ ngoài sang chảnh thường thấy.

Netizen thích thú bình luận: "Sáng học cao học, chiều ở biệt thự, tối ngồi canh bếp củi - đúng là sống 3 cuộc đời", "Đây mới là hình mẫu vợ tiêu chuẩn", "Vai nào cô ấy cũng làm trọn"...

Giữa những ngày cuối năm tất bật, Doãn Hải My cho thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Có thể nói, không phải ai cũng "cân" được cùng lúc việc học, việc nhà và vai trò nàng dâu như vậy nên việc netizen gọi vui cô là người "sống 3 cuộc đời" cũng không phải không có lý.