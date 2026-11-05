Doãn Hải My hoá nàng thơ đón thu Hà Nội, Văn Hậu sắm vai "phó nháy" chiều lòng bà xã

Doãn Hải My đăng bộ ảnh đón thu dịu dàng.

Trong không khí tiết trời thu Hà Nội tràn về rõ nét, Doãn Hải My vừa thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh dạo phố đầy thơ mộng. Trên trang cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ loạt khoảnh khắc ghi lại vẻ đẹp vừa thanh lịch, vừa rạng rỡ.

Xuất hiện giữa bối cảnh phố cổ và không gian thoáng đãng từ trên cao, bà xã của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo voan tơ bồng bềnh phối cùng quần sắc nâu ấm áp. Mái tóc thắt nơ điệu đà cùng tông trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét đẹp "nàng thơ" tự nhiên. Thấp thoáng phía sau những bức hình lung linh ấy chính là sự đồng hành của ông xã Đoàn Văn Hậu, người cưng chiều kiêm luôn vai trò "phó nháy" hộ tống vợ xuống phố tận hưởng ngày thu.

Doãn Hải My nhẹ nhàng đón thu

Loạt ảnh do chính Văn Hậu chụp cho bà xã

Chính thức về chung một nhà từ cuối năm 2023 sau hơn 3 năm gắn bó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn được coi là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" được ngưỡng mộ bậc nhất làng bóng đá Việt. Tháng 5/2024, tổ ấm của cặp đôi thêm trọn vẹn khi chào đón con trai đầu lòng (tên thân mật ở nhà là bé Lúa).

Văn Hậu cùng vợ xuống phố khi tiết trời vào thu

Dù bận rộn với công việc kinh doanh cá nhân cũng như việc chăm sóc quý tử, Doãn Hải My vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc rạng ngời và gu thời trang chỉn chu. Về phần mình, Đoàn Văn Hậu cũng dành trọn thời gian rảnh rỗi ngoài giờ tập luyện để ở bên gia đình, chăm sóc con trai và đồng hành cùng bà xã trong những khoảnh khắc đời thường dịu dàng như thế.

Ảnh: FBNV