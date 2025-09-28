Doãn Hải My gây sốt với khí chất quý phái chuẩn tiểu thư Hà thành, nhìn sang mẹ đẻ mới thấy gen nhà này đỉnh!

Từ khi công khai mối tình với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn là nàng WAG được chú ý nhất nhì làng bóng đá, không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn nhờ khí chất quý phái, tiểu thư thanh lịch. Ở bên cạnh chàng hậu vệ tài năng, Doãn Hải My luôn toát lên hình ảnh một nàng dâu chuẩn mực, tinh tế và rất được lòng gia đình nhà chồng.

Không chỉ ghi điểm bởi tình yêu ngọt ngào với Văn Hậu, Doãn Hải My còn khiến nhiều người yêu thích khi giữ được phong thái sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Khí chất ấy không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự thừa hưởng từ người mẹ thanh lịch cùng cách giáo dục chuẩn mực của gia đình.

Khi đặt hình ảnh của Doãn Hải My cạnh mẹ đẻ - bà Mai Đoàn - dễ dàng nhận ra Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của mẹ. Nếu người mẹ sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, mảnh mai hiếm có ở tuổi U50 thì Hải My lại toát lên nét thanh lịch hiện đại, đầy sức sống. Cả hai đều chung một khí chất: quý phái nhưng không xa cách. Chính sự đồng điệu ấy đã tạo nên hình ảnh một Hải My luôn tự tin, cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Mẹ của Doãn Hải My khoe vẻ đẹp ngọt ngào tuổi U50, còn cô con gái cũng khiến netizen rần rần vì khí chất tiểu thư, sang trọng

Không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, Doãn Hải My còn được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình đề cao sự tinh tế và chuẩn mực. Cô học được cách làm đẹp cho bản thân, giữ thái độ nhẹ nhàng trong giao tiếp và ứng xử thông minh trong đời sống thường nhật. Đó cũng là lý do vì sao, khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Đoàn Văn Hậu, cô luôn chiếm được thiện cảm từ cả gia đình chồng lẫn công chúng. Nhan sắc và khí chất của cô nàng, dù là đời thường mặc đồ giản dị hay khi trang điểm và "lên đồ" sang chảnh, đều dễ dàng gây ấn tượng với mọi người.

Có thể nói, khí chất quý phái chính là "vũ khí" giúp Doãn Hải My và Văn Hậu trở thành cặp đôi được yêu mến bậc nhất hiện nay. Nếu Văn Hậu gây ấn tượng trên sân cỏ bằng sự mạnh mẽ, bản lĩnh thì Hải My chính là điểm tựa nhẹ nhàng, thanh lịch ngoài đời. Sự song hành của cả hai tạo nên một hình ảnh gia đình trẻ trung, văn minh và ngập tràn năng lượng tích cực.

Doãn Hải My không chỉ là nàng WAGs xinh đẹp bên cạnh Văn Hậu, mà còn là minh chứng cho việc khí chất và thần thái đôi khi đến từ nền tảng gia đình - điều cô đang phát huy trọn vẹn để ngày càng tỏa sáng hơn trong vai trò người vợ, người con dâu và người phụ nữ hiện đại.