Sau những ồn ào và hơn 2 năm đồng hành cùng chồng vượt qua chấn thương, Doãn Hải My dạo này vẫn xinh đẹp, chăm con, làm việc, đi học và thỉnh thoảng cùng chồng vi vu đó đây.

Có một kiểu thay đổi ở phụ nữ sau khi kết hôn mà không cần phải nói thành lời. Không phải kiểu thay đổi khiến người ta trở nên khác hẳn, cũng chẳng phải cứ lấy chồng rồi sinh con là phải lui về phía sau. Chỉ là ánh mắt, cách xuất hiện, những điều cô ấy chia sẻ và cả cách cô ấy tận hưởng một ngày bình thường đôi khi khiến người ngoài có thể cảm nhận được rằng: Người phụ nữ ấy đang có một cuộc sống mà cô ấy khá hài lòng với những gì mình đang có.

Nhìn Doãn Hải My dạo này cũng có cảm giác như vậy.

Cô vẫn là Doãn Hải My với gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật, gu ăn mặc nữ tính và một lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, cuộc sống của cô hiện tại không còn xoay quanh những khoảnh khắc hào nhoáng hay những lần xuất hiện trước công chúng như thời điểm mới được biết đến. Hải My có chồng, có con, có công việc riêng, vẫn học tập, vẫn làm nội dung trên mạng xã hội, vẫn chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng lại cùng chồng xách vali đi một nơi nào đó.

Mới đây nhất là chuyến đi Nhật Bản.

Nguồn: Doan Hai My

Sang Nhật cổ vũ chồng thi đấu, rồi tranh thủ tận hưởng một chuyến đi của hai người

Tháng 9/2026, Doãn Hải My sang Nhật Bản để cổ vũ Đoàn Văn Hậu thi đấu. Sau trận đấu, hai vợ chồng dành thêm thời gian ở lại khám phá xứ sở hoa anh đào. Những hình ảnh đời thường của cả hai trên đường phố Nhật Bản cũng được người qua đường ghi lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nguồn: Doan Hai My

Hải My không chỉ đến sân cổ vũ chồng rồi trở về. Cô tranh thủ khám phá Kyoto, dạo phố Gion, check-in tháp Yasaka, thưởng thức những món ăn địa phương và đặc biệt là thực hiện một bộ ảnh mặc kimono truyền thống. Cô diện kimono màu sắc nhã nhặn, búi tóc gọn, cài hoa và cầm chiếc ô wagasa, tạo nên hình ảnh rất khác với một Hải My thường ngày.

Nhìn những bức ảnh ấy, có người sẽ chỉ chú ý đến chuyện cô xinh đẹp thế nào. Nhưng nếu đặt nó vào toàn bộ cuộc sống hiện tại của Hải My, có lẽ điều đáng chú ý hơn lại là sự thong thả. Cô đi cùng chồng. Cô cổ vũ chồng. Cô tranh thủ đi chơi. Cô ăn những món mình thích, uống matcha, mặc kimono, chụp ảnh và lưu lại những ngày bình thường ở một đất nước khác. Không có gì quá lớn lao. Nhưng đôi khi, chính những điều tưởng như rất bình thường ấy lại là thứ mà một người phụ nữ sau khi đã bước vào hôn nhân mới nhận ra mình cần.

Nguồn: Doan Hai My

Có những năm tháng hôn nhân không hề nhẹ nhàng như những bức ảnh đẹp

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên mạng xã hội, người ta rất dễ nghĩ cuộc sống của Hải My khá nhẹ nhàng. Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, có chồng là cầu thủ nổi tiếng, có con nhỏ, có điều kiện kinh tế, có gia đình hai bên và vẫn được tận hưởng những chuyến đi.

Nhưng phía sau những bức ảnh đẹp ấy cũng có một giai đoạn không hề dễ dàng.

Đoàn Văn Hậu từng trải qua hơn hai năm điều trị chấn thương, với những lần di chuyển giữa Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc để thăm khám, phẫu thuật và phục hồi. Hải My kể rằng ngay sau đám cưới, hai vợ chồng đã cùng sang Singapore để điều trị cho Văn Hậu; những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn đồng hành cùng chồng trong hành trình này. Sau đó, Văn Hậu tiếp tục sang Hàn Quốc tập phục hồi và trải qua thêm một ca phẫu thuật.

Nguồn: Doan Hai My

Có một chi tiết Hải My từng kể lại khiến người ta hiểu hơn về vai trò của cô trong khoảng thời gian ấy. Ngày tiễn chồng sang Hàn Quốc phẫu thuật, cô cố gắng động viên anh trước khi lên đường. Nhưng khi chiếc xe chở chồng vừa rời đi, cô bật khóc vì vừa lo, vừa thương, vừa xót. Dù vậy, Hải My khẳng định cô chưa bao giờ mất niềm tin ở chồng.

Một người phụ nữ có thể rất xinh đẹp trong những bức ảnh, nhưng điều làm người ta nhìn cô ấy khác đi đôi khi lại nằm ở những lúc không có máy ảnh.

Hải My đã ở bên Văn Hậu trong một quãng thời gian mà sự nghiệp của anh bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Cô đồng hành khi chồng phải điều trị ở nhiều quốc gia, đồng thời bước vào những năm đầu của hôn nhân và sinh con.

Đó không phải là phiên bản lung linh nhất của cuộc sống. Nhưng lại có thể là một trong những giai đoạn cho thấy rõ nhất một người phụ nữ muốn đứng ở đâu trong cuộc đời của mình.

Sau sóng gió, cô vẫn chọn cuộc sống gia đình

Đến tháng 8/2026, khi Văn Hậu trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài điều trị, Hải My viết một tâm thư dành cho chồng. Cô nhìn lại hơn hai năm đã qua và gọi đó là hành trình của "niềm tin bất diệt", đồng thời bày tỏ sự tự hào trước sự bền bỉ của chồng. Điều đáng chú ý không phải là cô đã nói những lời đẹp đẽ thế nào. Mà là sau tất cả, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục.

Văn Hậu trở lại với bóng đá. Hải My tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Hai người vẫn đưa con đi chơi, vẫn xuất hiện cùng nhau, vẫn đi du lịch và vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường. Một cuộc hôn nhân có thể từng gặp khó khăn không có nghĩa là mọi thứ sau đó nhất thiết phải trở thành một câu chuyện buồn.

Có những cặp vợ chồng đi qua một giai đoạn khó rồi bước vào một nhịp sống khác: Bình tĩnh hơn, kín tiếng hơn và ít cần phải chứng minh hơn. Hải My hiện tại cho người ta cảm giác như vậy. Cô vẫn làm mẹ, làm vợ nhưng không biến mất khỏi cuộc sống của chính mình Một điều khá thú vị ở Hải My sau khi kết hôn là cô không lựa chọn biến mất hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân.

Cô có con, chăm con, xây dựng tổ ấm nhưng vẫn học tập, kinh doanh, làm nội dung mạng xã hội và duy trì hình ảnh cá nhân. Một bài viết về lịch sinh hoạt của Hải My hồi tháng 5/2026 cho thấy cô có những ngày đi học từ sáng đến chiều, sau đó trở về nhà chăm con và dành thời gian cho gia đình.

Đây là một chi tiết khá đáng nói.

Bởi phụ nữ sau khi kết hôn thường dễ rơi vào hai thái cực. Hoặc cố giữ nguyên cuộc sống trước hôn nhân đến mức mệt mỏi, hoặc hy sinh gần như toàn bộ những gì thuộc về mình để trở thành vợ, thành mẹ. Hải My dường như đang chọn một con đường ở giữa.

Cô vẫn là mẹ của bé Lúa. Vẫn là vợ của Đoàn Văn Hậu. Nhưng đồng thời vẫn có một đời sống riêng: Đi học, làm việc, xuất hiện trên mạng xã hội, chăm chút ngoại hình, gặp gỡ bạn bè và đi đây đó. Một người phụ nữ có gia đình không nhất thiết phải từ bỏ thế giới riêng của mình. Và một người phụ nữ có thế giới riêng cũng không có nghĩa là cô ấy không dành thời gian cho gia đình.

Nguồn: Doan Hai My

Có chồng con không có nghĩa là ngày nào cũng phải ở nhà

Nhìn những chuyến đi của Hải My, có thể thấy cô khá thích trải nghiệm và chia sẻ những lát cắt đời sống lên mạng xã hội.

Từ những chuyến đi cùng chồng, những lần về quê chồng, vào bếp cùng gia đình đến chuyến Nhật Bản mới đây, hình ảnh của Hải My có sự thay đổi khá thú vị. Khi cần, cô có thể trở thành một nàng dâu giản dị, mặc áo phông, quần tối màu, cùng gia đình chồng chuẩn bị những món ăn trong ngày sum họp. Nhưng khi ra phố, cô lại trở về hình ảnh nữ tính, thanh lịch quen thuộc.

Và khi sang Nhật, cô lại có thêm một phiên bản khác: Một người phụ nữ trẻ đi giữa phố cổ Kyoto, mặc kimono, cầm ô giấy, ăn sushi, thưởng thức matcha và thong thả tận hưởng chuyến đi cùng chồng. Những điều ấy nghe rất đơn giản nhưng đó chính là cuộc sống. Không phải ngày nào cũng cần một sự kiện lớn.

Có hôm chỉ cần về quê ăn một bữa cơm với gia đình chồng. Có hôm đi cổ vũ chồng thi đấu. Có hôm đưa con đi chơi. Có hôm ngồi học cả ngày. Có hôm mặc đẹp ra ngoài ăn tối. Có hôm xách vali sang một đất nước khác. Một cuộc sống đủ đầy đôi khi được tạo nên từ rất nhiều ngày bình thường như thế.

Nguồn: Doan Hai My

Phụ nữ không nhất thiết phải có một cuộc đời "khủng" mới gọi là thành công. Có lẽ đây mới là điều thú vị nhất khi nhìn vào Doãn Hải My ở hiện tại. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ thành công phải thật lớn. Phải có sự nghiệp đáng nể. Phải kiếm được thật nhiều tiền. Phải có một vị trí khiến người khác ngưỡng mộ. Phải đi thật xa, làm thật nhiều thứ và liên tục chứng minh rằng mình đang tiến về phía trước.

Nhưng càng lớn, nhiều phụ nữ lại bắt đầu hiểu rằng định nghĩa về một cuộc đời tốt đẹp không nhất thiết giống nhau.

Có người muốn làm CEO, có người muốn đi khắp thế giới, có người muốn sống độc thân, có người muốn có một gia đình đông con, có người chỉ muốn có một người chồng tử tế, một đứa con khỏe mạnh, cha mẹ hai bên bình an và một căn nhà để trở về.

Không có lựa chọn nào cao hơn lựa chọn nào. Và nếu một người phụ nữ thật sự thích cuộc sống ấy, thì một cuộc đời bình thường nhưng đủ đầy cũng là một thành tựu rất đáng kể. Doãn Hải My hiện tại có vẻ đang sống khá gần với phiên bản đó.

Cô có gia đình nhỏ, có một người chồng mà cô từng công khai nói rằng cô tin tưởng và tự hào, có một cậu con trai, có công việc và việc học của riêng mình, có những chuyến đi, có mạng xã hội để chia sẻ những điều cô thích và quan trọng là cô vẫn chăm chút cho bản thân.

Nguồn: Doan Hai My

Người phụ nữ hạnh phúc thường không cần phải nói quá nhiều về hạnh phúc Có một điều khá thú vị ở những người phụ nữ đã bước qua một vài năm hôn nhân. Họ thường không còn cần phải chứng minh rằng mình đang hạnh phúc. Không cần ngày nào cũng đăng ảnh tình cảm. Không cần liên tục viết những lời có cánh về chồng. Không cần phải biến gia đình thành một sân khấu để chứng minh với người ngoài rằng mọi thứ đang ổn.

Chỉ cần nhìn cách họ sống, cách họ bước ra khỏi nhà, cách họ chăm con, cách họ nói về người bạn đời, cách họ dành thời gian cho bản thân, cách họ đi du lịch, cách họ ngồi ăn một bữa cơm với gia đình và đôi khi chỉ là ánh mắt.

Tất nhiên, không ai có thể nhìn một bức ảnh rồi kết luận chính xác một người đang hạnh phúc đến đâu. Mạng xã hội luôn chỉ cho người ngoài thấy một phần của cuộc sống. Nhưng những gì Hải My công khai trong thời gian gần đây cho thấy một nhịp sống khá ổn định: Cô vẫn đồng hành cùng chồng, duy trì gia đình, học tập, làm việc và tận hưởng những khoảng thời gian riêng. Đặc biệt, sau quãng thời gian Văn Hậu điều trị chấn thương, chính Hải My cũng công khai nói về niềm tin của cô dành cho chồng.

Có lẽ đó mới là điều đáng chú ý. Không phải Hải My đang sống một cuộc đời khiến tất cả phụ nữ phải ao ước mà là cô đang sống một cuộc đời có vẻ phù hợp với những gì cô lựa chọn. Nhìn Hải My mặc kimono ở Kyoto, rồi lại thấy cô đứng trên đường phố Nhật Bản, nhiều người có thể chỉ nghĩ đơn giản: Cuộc sống sướng thật.

Nhưng phía sau một chuyến đi như thế là một quãng thời gian không hề ngắn mà hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua. Có những chuyến bay không phải để nghỉ dưỡng mà để chữa bệnh. Có những lần tiễn chồng đi mà người ở lại bật khóc. Có những ngày mang thai vẫn phải di chuyển cùng chồng. Có những khoảng thời gian không biết bao giờ người mình yêu mới có thể trở lại sân cỏ.

Nguồn: Doan Hai My

"Bình yên" đôi khi là thứ rất khó có được

Có những phụ nữ ở tuổi 25, 30 hay 35 bắt đầu không còn mơ những giấc mơ giống ngày còn đôi mươi. Họ không nhất thiết cần một người chồng phải thật nổi tiếng. Không nhất thiết phải sống trong căn nhà khiến người khác trầm trồ. Không nhất thiết mỗi năm phải đi vài chục chuyến du lịch. Không nhất thiết phải có một cuộc đời nhìn từ bên ngoài lúc nào cũng lấp lánh.

Đôi khi điều họ muốn rất đơn giản: Một người chồng có thể cùng mình đi qua lúc khó khăn, một đứa con khỏe mạnh, cha mẹ hai bên bình an, một căn nhà đủ ấm, công việc đủ làm mình vui và thỉnh thoảng có thể xách vali lên rồi đi đâu đó cùng người mình yêu.

Những thứ ấy nghe chẳng "khủng" chút nào.

Nhưng để có được một gia đình như vậy, giữ được tình cảm sau những năm tháng đầu tiên của hôn nhân, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn rồi vẫn còn muốn đi du lịch với nhau, ngồi cạnh nhau và tận hưởng những ngày bình thường, thực ra cũng chẳng dễ.

Có lẽ đó là lý do hình ảnh Doãn Hải My dạo này khiến nhiều người chú ý. Không phải bởi cô đang có một cuộc sống quá khác biệt mà bởi cô đang có những điều rất nhiều phụ nữ từng mong muốn: Một gia đình, một người đồng hành, một đứa trẻ để yêu thương, một công việc của riêng mình và đủ tự do để thỉnh thoảng sống cho bản thân.

Còn chuyện một người có thật sự hạnh phúc hay không, người ngoài không thể biết hết chỉ qua vài bức ảnh. Nhưng có một điều chúng ta vẫn có thể nhìn thấy: Sau những năm tháng không hoàn toàn bằng phẳng, Hải My vẫn chọn ở bên chồng, vẫn chăm chút cho gia đình, vẫn giữ đời sống riêng và vẫn đi tìm những niềm vui nhỏ của mình.

Có lẽ trưởng thành không phải là có được một cuộc đời khiến tất cả mọi người phải ghen tị. Đôi khi chỉ là đến một ngày, mình nhìn cuộc sống của mình và thấy: Thế này cũng tốt. Có người bên cạnh, có nhà để về, có con để thương, có việc để làm, có những chuyến đi để mong chờ và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy mình là chính mình.

Một cuộc sống như thế, tưởng bình thường, nhưng với rất nhiều phụ nữ, lại là một kiểu đủ đầy không dễ có.