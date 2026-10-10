HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Doãn Hải My đam mê làm một việc trong căn biệt thự của Văn Hậu

Tiên Tiên
|

Góc bình yên của Doãn Hải My - vợ cầu thủ Văn Hậu.

 Doãn Hải My – bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu chọn cho mình một lối sống khá kín tiếng và trọn vẹn với tổ ấm gia đình. Trong không gian xa hoa của căn biệt thự hàng chục tỷ đồng, hình ảnh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thong thả cắt tỉa từng cành hoa sau một ngày bận rộn mới thấy cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau những ngày chật vật vì chấn thương của Văn Hậu.

Căn biệt thự của cặp đôi nằm trong một khu đô thị cao cấp với tông màu trắng - xám chủ đạo. Trong căn nhà lộng lẫy ấy luôn tràn ngập hơi thở ấm áp nhờ những bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người phụ nữ trong gia đình. Doãn Hải My tìm thấy niềm vui trong sở thích cắm hoa mỗi ngày. Nàng WAG ưu ái những loài hoa dân dã theo mùa như cúc tím, lúa hay hoa hồng với sắc màu nhẹ nhàng. Đứng bên góc bếp mở hiện đại, từng thao tác cắm hoa tự nhiên, chậm rãi của Hải My không chỉ giúp góc nhỏ ngôi nhà thêm sinh động mà còn là khoảng lặng để cô giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng sau một ngày dài vừa quán xuyến công việc kinh doanh, vừa chăm sóc con nhỏ.

Doãn Hải My thong dong cắm hoa (Ảnh: FBNV)

Cô nàng thường xuyên tô điểm cho tổ ấm nhỏ với những bình hoa giản dị (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Văn Hậu

Kể từ khi chính thức về chung một nhà và chào đón con trai đầu lòng, cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai không chỉ cùng nhau gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ trẻ mà còn luôn đồng hành, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương. Trong thời gian Văn Hậu phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, Hải My chính là hậu phương tinh thần lớn nhất giúp nam cầu thủ giữ vững tâm lý. Ngược lại, Văn Hậu cũng luôn thể hiện sự tôn trọng, ủng hộ hết mình cho sự nghiệp và các sở thích cá nhân của vợ.

Bên ngoài căn biệt thự nhà Văn Hậu cũng ngập tràn cây xanh (Ảnh: FBNV)

Gia đình là điểm tựa giúp Văn Hậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn (Ảnh: FBNV)

Sau tất cả những ồn ào ngoài sân cỏ, tổ ấm nhỏ không chỉ là một tài sản giá trị, mà đã trở thành chốn về bình yên của Văn Hậu - Hải My. Nơi tình yêu được vun vén từ những điều nhỏ bé nhất.

Cô gái Việt yêu thiếu gia Ấn Độ, “mất điểm” với bố mẹ chồng ngay lần đầu gọi video, cái kết bất ngờ
Tags

Doãn Hải My

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại