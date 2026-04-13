Doãn Hải My chăm sóc từng đầu ngón tay vì Đoàn Văn Hậu

Nếu theo dõi Doãn Hải My thường xuyên, ai cũng biết cô nàng là người cực kỳ khắt khe trong việc chăm sóc bản thân. Từ làn da trắng sứ, mái tóc mây suôn mượt cho đến vóc dáng vạn người mê, nàng tiểu thư Hà thành luôn đầu tư kỹ lưỡng để xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Thế nhưng, có một bộ phận nhỏ mà My dành sự quan tâm đặc biệt hơn cả, không chỉ để làm đẹp mà còn vì một ý nghĩa cực kỳ lãng mạn liên quan đến Đoàn Văn Hậu.

Chia sẻ về lý do của sự ưu tiên này, Hải My cho biết tất cả bắt nguồn từ cảm xúc của những ngày đầu mới yêu. Cô tâm sự:

Nhắc về buổi hẹn đầu tiên My không nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ rất rõ cảm giác khi tay chạm tay. Có những điều không cần lời nói chỉ cần 1 cái chạm là đủ, và cái nắm tay với người mình yêu ngày ấy - giờ đã là người cùng mình đi suốt cuộc đời. Chính vì vậy My luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho đôi tay.

Chính vì coi đôi tay là "điểm chạm" kết nối hạnh phúc, Doãn Hải My không bao giờ lơ là việc dưỡng da tay mỗi ngày. Với cô, giữ cho đôi tay luôn mềm mại chính là cách để mỗi lần đan tay cùng Đoàn Văn Hậu, cảm giác về sự gắn kết và yêu thương vẫn luôn vẹn nguyên như những giây phút đầu tiên.

Chia sẻ của Doãn Hải My về việc chăm sóc đặc biệt dành cho đôi bàn tay

Vì sao chăm sóc da tay lại quan trọng đến vậy?

Bên cạnh ý nghĩa về mặt cảm xúc, việc Hải My "khắt khe" với đôi bàn tay còn xuất phát từ những lý do rất thực tế mà nhiều chị em thường bỏ qua. Sự thật, đôi bàn tay thường là nơi tố cáo dấu hiệu tuổi tác sớm nhất nhưng lại hay bị chúng ta bỏ quên. Khác với da mặt, da tay có rất ít tuyến bã nhờn, lại là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, ánh nắng và các hoạt động mạnh hằng ngày nên rất dễ bị lão hóa, nhăn nheo. Một đôi tay mềm mại không chỉ mang lại sự tự tin khi giao tiếp mà còn tạo nên sức hút nữ tính khó cưỡng.

Chính Doãn Hải My cũng thú nhận việc từng đối mặt với tình trạng da tay thô ráp. Đặc biệt, vì tính chất công việc thường xuyên phải làm móng để thay đổi hình ảnh, cô từng gặp tình trạng móng tay bị yếu, mỏng và rất dễ gãy. Vì vậy theo Hải My, việc chăm sóc da tay cũng giống như chăm da mặt: Không có phép màu nào xảy ra sau một đêm, tất cả nằm ở sự kiên trì và thói quen. Cô không coi việc dưỡng tay là một bước phụ, mà là một phần tất yếu trong quy trình skincare mỗi ngày.

Gợi ý sản phẩm chăm sóc da tay:

1. Sản phẩm Doãn Hải My sử dụng: Kem dưỡng da tay & móng Ô Liu Ziaja

- Thành phần chính: Chiết xuất dầu quả ô liu giàu vitamin E và các axit béo thiết yếu.

- Công dụng:

Dưỡng ẩm sâu: Tái tạo và làm mềm lớp biểu bì bị thô ráp, bong tróc.

Tăng độ đàn hồi: Giúp da tay căng mịn và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Chăm sóc móng: Nuôi dưỡng móng tay sáng bóng, chắc khỏe tự nhiên.

- Đặc điểm:

Hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên.

Phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da tay bị khô hoặc tiếp xúc nhiều với nước/chất tẩy rửa.

Giá thành bình dân nhưng mang lại hiệu quả dưỡng ẩm rất tốt.

2. Kem dưỡng da tay và móng bơ hạt mỡ EUBOS giúp dưỡng da mềm mịn và dưỡng móng chắc khỏe

- Thành phần chính: Chứa bơ hạt mỡ (Shea Butter), vitamin E, Allantoin và Panthenol.

- Công dụng:

Phục hồi da: Cấp ẩm sâu, làm dịu da tay khô ráp và kích ứng.

Dưỡng móng: Tăng cường độ đàn hồi, giúp móng chắc khỏe, giảm giòn gãy.

Bảo vệ: Tạo lớp màng ngăn chặn tác động xấu từ môi trường và hóa chất.

- Đặc điểm: Thấm nhanh, không gây nhờn dính, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm hoặc người thường xuyên làm móng (nail).

3. Kem dưỡng da tay và móng Nuxe

- Thành phần chính: Chiết xuất từ mật ong, hoa hướng dương và các loại dầu quý cùng Vitamin E.

- Công dụng:

Cấp ẩm tức thì, giúp làm dịu và phục hồi làn da tay bị khô ráp, nứt nẻ

Nuôi dưỡng lớp biểu bì, giúp móng tay chắc khỏe, giảm tình trạng giòn gãy.

Chống lão hóa cho da tay, bảo vệ da trước tác động của môi trường.

- Ưu điểm: Kết cấu mỏng nhẹ, thấm cực nhanh, không gây cảm giác bết dính hay nhờn rít sau khi thoa.

- Mùi hương: Hương mật ong hòa quyện cùng mùi gỗ nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư giãn, sang trọng.

4. Kem dưỡng tay hương bí ngô Sugar Pumpkin Hand Balm The Body Shop

- Thành phần chính: Chiết xuất bí ngô đường, bơ hạt mỡ (Shea Butter) và dầu hạt mè từ chương trình Thương mại Cộng đồng.

- Công dụng:

Dưỡng ẩm tức thì: Cấp ẩm nhanh chóng cho đôi tay khô, giúp da mềm mại và mịn màng hơn.

Bảo vệ da: Nuôi dưỡng và bảo vệ đôi bàn tay khỏi tác động của thời tiết lạnh hoặc môi trường hanh khô.

- Đặc điểm:

Kết cấu: Dạng sáp dưỡng (balm) đậm đặc nhưng thẩm thấu tốt, không để lại cảm giác nhờn dính khó chịu.

Mùi hương: Hương thơm ấm áp, ngọt ngào đặc trưng của bí ngô nướng, caramel và hạt hạnh nhân (phù hợp cho những ai thích mùi hương thực phẩm - gourmand).

Tiện lợi: Thiết kế tuýp 30ml nhỏ gọn, dễ dàng mang theo trong túi xách để sử dụng mọi lúc mọi nơi.