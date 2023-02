Đoàn cứu hộ Việt Nam di chuyển sang khu vực có hơn 100 người bị mắc kẹt

Ngày 14/2, Đoàn cứu hộ Việt Nam đã di chuyển tới khu vực làm nhiệm vụ mới, thuộc chung cư Cinar Sitesi, số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một chiến sĩ tại hiện trường, khu chung cư này gồm 3 tòa nhà đã đổ sập. Quanh khu vực bị hàng trăm tấn bê tông vùi lấp. Trước mắt, đoàn sẽ phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, toà nhà này được xác định có hơn 100 nạn nhân đang nằm dưới đống đổ nát sau thảm hoạ động đất. Bước đầu trinh sát của Đoàn Việt Nam chưa phát hiện sự sống tại đây.

Video hiện trường địa điểm cứu nạn mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được xác định có tới hơn 100 người dân đang bị mắc kẹt:

Cùng ngày, từ địa điểm cứu hộ mới, Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) cho biết: "Khi đến đây, chúng tôi nhận thấy tỉnh Adiyaman chịu ảnh hưởng rất nặng nề của trận động đất. Đa số các tòa nhà tại tỉnh Adiyaman đều bị nứt tường, sập đổ một phần cho đến sập đổ hoàn toàn. Tính đến thời điểm này, chúng tôi được phân công tại 2 hiện trường, nơi đây đều bị sập hoàn toàn. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi hiện trường bị sập rộng lớn, phải sử dụng các thiết bị tìm kiếm cứu nạn như camera dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và hệ thống radar tìm kiếm người để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Sau đó sử dụng các phương pháp và biện pháp thủ công để dọn dẹp khối lượng đất đá khổng lồ cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân khác và việc sập đổ thứ cấp, cũng như an toàn cho người và phương tiện tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ”.

Theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, Đoàn của Bộ Công an Việt Nam chỉ có 24 cán bộ, chiến sỹ, nên phải chia ca để thực hiện công tác cứu nạn, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ làm nhiệm vụ với khối lượng công việc khổng lồ. Cán bộ chiến sĩ làm việc liên tục từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, thậm chí có khi đến hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau.

“Tại hiện trường có rất nhiều các lực lượng khác nhau như lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế, các lực lượng tình nguyện viên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, nên thường không có chỉ huy chung của tất cả các lực lượng. Việc sử dụng đa ngôn ngữ khi giao tiếp và quyết định các phương pháp, biện pháp hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã luôn nỗ lực tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và được nhân dân và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tình cảm lớn”, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho biết.

Thiếu tá Lại Tuấn Anh, Cán bộ phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH).

Do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra, nên tại tỉnh Adiyaman, hệ thống nước sạch, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác của Việt Nam đều bị hạn chế. Xác định được yếu tố trên, đoàn công tác đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ đồ ăn, nước uống, lều bạt cho đoàn công tác. Tuy nhiên, đoàn vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, lúc này tại tỉnh Adiyaman nhiệt độ dao động từ -6 độ C cho đến 6 độ C.

Thông tin thêm về hoạt động của đoàn, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho biết: “Chúng tôi phải sử dụng nước đóng chai để tắm rửa, nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày. Các cửa hàng tiện lợi tại đây đều đóng cửa, người dân di tản, nên việc mua thực phẩm và bổ sung các thực phẩm như rau, củ, quả đều phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cách đoàn khoảng hơn 1.000 km để hỗ trợ và giúp đỡ”.

Về kết quả bước đầu, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho biết, Đoàn đã cứu được 1 người bị nạn còn sống và trực tiếp tìm kiếm được 6 thi thể người bị nạn; bàn giao cho các lực lượng y tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia.

Video Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Đoàn cứu hộ Việt Nam. Nguồn: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cung cấp.

Ngày 14/2, Đoàn cứu hộ Việt Nam di chuyển sang địa điểm thứ 3.

Toạ độ được xác định là chung cư Cinar Sitesi, số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đất đá ngổn ngang xếp thành từng lớp lớn, gây khó khăn cho đội cứu hộ.

Tại địa điểm này, Đoàn Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp cùng với đoàn UsAID Hoa Kỳ và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bữa ăn ngon nhất của các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an từ ngày lên đường.

Bữa ăn đặc biệt mang hương vị quê nhà của cán bộ, chiến sĩ cứu hộ Bộ Công an tại hiện trường thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tình cờ gặp các đồng nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên có phút giao lưu ngắn ngủi.

Các bạn Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, dù ở rất xa nhưng đã đến để hỗ trợ đất nước họ, đồng thời đã tặng món quà "rất đặc biệt" cho đồng nghiệp Việt Nam.

Địa điểm mới nơi Đoàn cứu hộ quốc tế của Bộ Công an làm việc tiềm ẩn nguy hiểm cao, rất dễ bị sập đổ thứ cấp.

Tính đến sáng 14/2, sau thảm hoạ động đất, số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới con số 32.000 người; hàng triệu người đang rơi vào hoàn cảnh vô gia cư. Họ ngủ trong lều, ô tô hoặc nhà thờ Hồi giáo. Chia sẻ khó khăn với Thổ Nhĩ Kỳ, từ chiều 9/2, Bộ Công an Việt Nam đã cử 24 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân... giúp người dân bản địa khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất. Ngoài ra còn hỗ trợ 2 tấn thiết bị y tế cho Thổ Nhĩ Kỳ cấp cứu cho các nạn nhân và người dân.

Về tiến độ thực hiện việc cứu trợ, theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, rất nhiều quốc gia đã đến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và việc hỗ trợ này được thực hiện ở nhiều vị trí, nhiều nơi và nhiều tỉnh, thành phố. Riêng tại thành phố Adiyaman - địa phương mà Đoàn Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ, Đoàn đang phối hợp để cùng thực hiện nhiệm vụ với các đội cứu nạn cứu hộ của Trung Quốc, Pakistan, Uzbekistan. Đây cũng là 1 trong 3 vùng bị thiệt hại nhiều nhất trong thảm họa động đất sáng 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.