Đoàn Công Vinh đại diện Việt Nam dự thi Mr International 2025

Không dừng lại ở thành tích top 10 cùng loạt giải thưởng như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới tại cuộc thi Man of the World 2024, Đoàn Công Vinh tiếp tục thử sức ở Mr International 2025 (Nam vương Quốc tế 2025). Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/9 tại Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định này, Đoàn Công Vinh cho biết: "Đây là cuộc thi lớn thứ hai thế giới dành cho nam, là cơ hội để tôi thể hiện bản thân, khẳng định giá trị cá nhân, cũng như học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng hành trình này sẽ giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn và khám phá được những giới hạn mới của chính mình".

Hiện tại, anh đang trong quá trình tập luyện kỹ năng ứng xử, catwalk, rèn luyện thể hình, đồng thời chuẩn bị trang phục dân tộc và trang phục dự thi. Dự kiến, Công Vinh sẽ có mặt tại Thái Lan ngày 12/9 để chính thức bước vào hành trình chinh phục ngôi vị Nam vương.

Sinh năm 1999 tại Tây Ninh, Đoàn Công Vinh hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại ở Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m82, nặng 77kg, số đo 98-76-98, anh gây ấn tượng với thân hình săn chắc, gương mặt nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái lịch lãm. Đây là thành quả sau nhiều năm kiên trì với gym – fitness, bộ môn đã giúp anh "lột xác" từ một chàng trai gầy gò, thiếu tự tin thành người đàn ông khoẻ mạnh, bản lĩnh và giàu năng lượng.

Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng An Nhiên nhận xét, với sắc vóc ấn tượng cùng bản lĩnh ngày càng vững vàng, Đoàn Công Vinh hứa hẹn sẽ tiếp tục là gương mặt nổi bật, góp phần ghi dấu hình ảnh nam giới Việt Nam tự tin, hiện đại và khát vọng tại đấu trường quốc tế.

Nói về động lực tiếp tục chinh chiến, Công Vinh chia sẻ rằng anh đã trưởng thành lên rất nhiều sau Man of the World 2024. Hành trình ấy giúp anh tự tin hơn, nhìn rõ khuyết điểm để thay đổi và quan trọng là có kinh nghiệm đối diện với bình luận trái chiều trên mạng xã hội – điều từng khiến anh áp lực và tiêu cực. Chính vì vậy, anh khẳng định sẽ mang đến Mr International 2025 một phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn.

"Đây cũng là môi trường thực chiến để tôi hoàn thiện kỹ năng đứng trước đám đông, truyền cảm hứng sống tích cực, không chỉ sống tốt cho riêng mình mà còn lan tỏa giá trị đến mọi người," Công Vinh nói.

Anh cho biết sẽ mang đến cuộc thi thông điệp: "Dù bạn là ai, xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần dám ước mơ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng." Đây cũng là kim chỉ nam trong cuộc sống của anh.

Ngoài công việc tại công ty, Đoàn Công Vinh còn kinh doanh riêng trong lĩnh vực điện thoại và hoạt động với vai trò mẫu ảnh. Anh bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể phát huy thế mạnh cá nhân, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội – dù trong nghệ thuật, kinh doanh hay các hoạt động cộng đồng.