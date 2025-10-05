Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, nhập viện điều trị sau đêm Bán kết Mister Global 2025

Từ Thái Lan, Đoàn Công Vinh cho biết trước khi bước vào phần thi Bán kết, anh đã cảm thấy cơ thể không ổn, toàn thân lạnh, run và đau bụng. Cộng thêm việc căng sức chuẩn bị cho phần thi khiến thể lực suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, khắc phục để hoàn thành phần thi với năng lượng và phong độ tốt nhất.

Sau khi kết thúc Bán kết, tình trạng sức khỏe của Đoàn Công Vinh trở nên đáng lo ngại hơn. Anh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, người lạnh, sốt suốt đêm. Dù đã uống thuốc nhưng không đỡ. Đến gần sáng 5/10, do tình hình không thuyên giảm, anh buộc phải gọi cấp cứu và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Đoàn Công Vinh nhập viện ngay sau đêm Bán kết Mister Global 2025.

Theo ê-kíp của nam thí sinh, các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán anh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài, dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được điều trị, nghỉ ngơi và hồi phục trong 1-2 ngày.

“So với đêm qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ nên hiện tại sức khỏe của Vinh đã khá hơn, nhưng vẫn còn yếu và rất mệt. Đây là sự cố không may nằm ngoài ý muốn, Vinh sẽ cố gắng hết sức để có thể tham dự đêm Chung kết tối nay. Rất mong mọi người thông cảm và chia sẻ với tình hình sức khỏe của Vinh lúc này” – Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Tối nay (5/10), tại Thái Lan sẽ diễn ra đêm Chung kết Mister Global 2025. Sau khi Đoàn Công Vinh đăng tải thông tin về tình hình sức khỏe trên trang cá nhân, người hâm mộ gửi nhiều lời chúc, hy vọng anh sớm hồi phục để có thể góp mặt trong đêm thi quan trọng này.

Trước giờ Bán kết hôm qua, Đoàn Công Vinh từng chia sẻ cảm xúc tự hào khi được liên tiếp dự thi hai cuộc thi nhan sắc nam lớn nằm trong Top 5 thế giới. Anh cho biết nếu trước đây chưa có đại diện nào “chạy sô” hai đấu trường như vậy, thì với bản thân, đây là cơ hội có một không hai – và anh sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều để sống hết mình cho trải nghiệm này.

“Hành trình tham gia hai cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho nam giới – từ Mister International 2025 đến Mister Global 2025 – là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Tham dự hai cuộc thi không chỉ để tìm kiếm thành tích, mà còn là cơ hội trải nghiệm, khám phá và trưởng thành trên hành trình sống và cống hiến. Quan trọng hơn cả, đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi tôi được đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế,” – Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh luôn nỗ lực hết mình tại cuộc thi.

Dù đầy nhiệt huyết và quyết tâm, nhưng thực tế thời gian qua sức khỏe của Đoàn Công Vinh bị ảnh hưởng do lịch thi dày đặc. Gần một tháng liền, anh gần như không có ngày nghỉ bởi lịch trình liên tiếp của hai cuộc thi. Áp lực và việc phải căng sức chuẩn bị cho các vòng Bán kết, Chung kết Mister International 2025 và Mister Global 2025 khiến anh suy nhược. Dẫu vậy, trong suốt hành trình, Đoàn Công Vinh vẫn luôn thể hiện tinh thần tích cực, tràn đầy năng lượng qua từng phần thi.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh cao 1m82, nặng 77 kg, số đo hình thể 98-76-98. Tại cuộc thi Man of the World 2024, anh vào Top 10 và giành các giải thưởng như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới. Ở Mister International 2025, diễn ra tối 25/9 vừa qua, anh tiếp tục lọt Top 10 và giành thêm các giải phụ Nam vương ảnh và Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.