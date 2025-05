Đoạn clip viral mà Hà Hồ không ngờ tới: Nhan sắc thời 17 tuổi quá khác lạ, dân mạng hoang mang với chi tiết này

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ lại đoạn clip Hồ Ngọc Hà đóng phim Hoa cỏ may hồi năm 2001. Hoa cỏ may là bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện và phát sóng lần đầu vào năm 2001.

Bộ phim tái hiện chân thực cuộc sống thời bao cấp tại Hà Nội thông qua câu chuyện của một nhóm bạn trẻ đến từ cả hai miền Nam - Bắc. Sau thành công của hai phần đầu, phần ba được ra mắt vào năm 2013, tiếp tục theo chân các nhân vật chính trong hành trình cuộc sống sau 10 năm.

Trích đoạn phim Hoa cỏ may đang viral của Hồ Ngọc Hà

Trong dàn diễn viên tham gia phim, Hồ Ngọc Hà là cái tên gây chú ý đặc biệt. Ở thời điểm đó, cô chỉ mới 17 tuổi và vẫn còn là một gương mặt mới, chưa có thành tích nổi bật.

Hình ảnh của giọng ca Cả một trời thương nhớ trong Hoa cỏ may - giản dị và khác lạ - khiến khán giả không khỏi thích thú khi nhìn lại. Một số người nhận xét rằng Hồ Ngọc Hà càng ngày càng đẹp, nếu 24 năm trước cô gây ấn tượng bởi sự mộc mạc thì thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà gắn liền với hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh và thời thượng.

Những hình ảnh cũ của Hồ Ngọc Hà trong phim "Hoa cỏ may"

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có khán giả tò mò về giọng nói của Hồ Ngọc Hà trong phim. Thực tế, đây là giọng đã được lồng tiếng, không phải giọng thật của nữ ca sĩ. Khán giả bình luận:

- Ủa Hồ Ngọc Hà nè, sao bữa giờ trên TikTok toàn nói chị đẹp tự nhiên mà nhìn ở đây khác quá ha.

- Hoa cỏ may là bộ phim của tuổi thơ, nhanh thật, mới đây mà đã hơn 20 năm rồi.

- Sao hồi đó giọng nói khác quá vậy chị.

- Ủa phim lồng tiếng mà, giọng khác là đúng rồi, hỏi chi vậy.

- Hà Hồ mà xem phải clip này thì sao nhỉ.

- Thoại ngày xưa nhẹ nhàng, sâu sắc quá.

- Phim này diễn viên ai cũng đẹp, để ý hồi xưa toàn để chân mày lá liễu như Hồ Ngọc Hà.

- Hồ Ngọc Hà thời đó nè, cũng đẹp mà không đẹp bằng bây giờ.

- Hồ Ngọc Hà lúc chưa nổi tiếng đó mấy bà ơi, dễ thương thiệt.

Với Hoa cỏ may, Hồ Ngọc Hà vào vai Hương - một cô gái lai Mỹ sinh ra ở miền Nam. Do là con lai nên cô bị xa lánh và được bố Na, một bộ đội miền Bắc, nhận làm con nuôi rồi đưa về Bắc sinh sống. Khi lớn lên, Hương thầm yêu Thái nhưng tình cảm không được đáp lại. Vai diễn này khắc họa một nhân vật chịu nhiều mặc cảm và tổn thương, với những cảm xúc nội tâm khá rõ nét.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Hồ là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu

Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Hồ Ngọc Hà, nên phần thể hiện của cô còn đôi chỗ gượng gạo, non nớt. Tuy nhiên, nhân vật Hương vẫn nhận được sự chú ý nhất định từ khán giả nhờ bối cảnh và câu chuyện riêng biệt. Sau nhiều năm, khi các trích đoạn của bộ phim được chia sẻ lại, hình ảnh của nhân vật này vẫn thường được nhắc đến trong các bình luận hoài niệm.