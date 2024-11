Đoạn clip gây ám ảnh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở quán nhậu

Ngày 17/11, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc kinh hoàng, một đoạn clip do camera an ninh tại quán nhậu ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc cũng đã được chia sẻ khiến nhiều người bàng hoàng.

Người đàn ông áo đen cầm theo hung khí, hùng hổ quay lại quán nhậu. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào tối 16/11, một nhóm người đến ăn nhậu tại một quán ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè). Tại đây, người đàn ông mặc áo đen trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với một người đàn ông khác nhưng được can ngăn nên rời đi.

Theo dõi đoạn clip cho thấy, đến 22h47 cùng ngày, trong khi hai người đàn ông vẫn còn ngồi ăn uống thì người đàn ông mặc áo đen quay lại, cầm theo dao xông vào quán.

Người đàn ông áo đen dùng dao đâm trúng ngực người áo xanh khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Cắt từ clip

Ảnh: Cắt từ clip

Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn lao đến bàn nhậu, tấn công làm người đàn ông mặc áo xanh gục tại chỗ. Sau khi xuống tay với nạn nhân, người đàn ông vẫn tỏ ra rất hung hãn, liên tục lớn to tiếng tại quán nhậu. Trong khi đó, do bị tấn công nên nạn nhân mặc áo xanh nhanh chóng gục tại chỗ.

Mặc dù người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thế nhưng do bị thương quá nặng mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ nghi phạm, lấy lời khai làm rõ vụ việc.