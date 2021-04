Đoạn clip của Trung Ruồi và Trần Vân bị Tiktok cảnh báo

Trong clip, Trần Vân và Trung Ruồi đang sử dụng ô tô để lưu thông trên đường. Điều đáng chú ý là cả hai đều không sử dụng dây an toàn theo đúng quy định. Đồng thời vừa đi vừa quay clip. Dù đang là người trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng thi thoảng Trung Ruồi lại quay sang trò chuyện với Trần Vân.



Đoạn clip này ngay sau đó đã bị Tiktok đưa ra dòng cảnh báo lớn phía dưới: "Các hành động trong video này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc gây hại cho sức khoẻ".

Trong phần bình luận, khi có một dân mạng nhắn nhủ: "Thắt dây an toàn vào nhé anh Trung ơi, làm gương chớ", thì Trần Vân không đưa ra phản hồi nào mà chỉ sử dụng một biểu tượng mặt cười để đáp lại.

Đoạn clip của Trần Vân và Trung Ruồi bị Tiktok cảnh báo vì vi phạm luật an toàn giao thông

Trước đó, luật sự Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) từng chia sẻ trên Lao động online về các mức phạt cho hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô như sau: "Chế tài được nêu trong Nghị định 100/2019, ban hành ngày 31.12.2019 về việc xử phạt tài xế, người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn.

Cụ thể, mức phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng với tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy".