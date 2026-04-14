Đoạn clip 31 giây của Phạm Hương tại Mỹ chứng minh 1 điều chưa mỹ nhân Việt nào vượt qua!

Tính đến thời điểm hiện tại, Phạm Hương đã đăng quang Miss Universe Vietnam được hơn 1 thập kỷ nhưng sức hút vẫn chưa hề giảm đi. Ở Mỹ, dù đã trở thành bà chủ tiệm hoa, mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ nhưng mỗi lần Phạm Hương lên đồ khoe vóc dáng và thần thái đều khiến netizen bàn tán. Mới đây, Phạm Hương vừa gây sốt khi chia sẻ clip 11 giây ghi lại những khoảnh khắc đi catwalk "sương sương", khoe nhan sắc nhẹ nhàng khi đi chơi cùng gia đình và NTK Linh San.

Theo đó, dù ăn diện kín đáo, chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Phạm Hương toát ra được khí chất riêng. Ở tuổi 35, Phạm Hương trông đã chững chạc và trưởng thành hơn nhưng hào quang vẫn còn đó. Bên dưới clip này, cư dân mạng liên tục bày tỏ mong muốn Phạm Hương tái xuất showbiz để "khuấy đảo" như cách cô đã làm cách đây 11 năm. Nhiều người còn gọi Phạm Hương là "Hoa hậu của những Hoa hậu" vì sau bao nhiêu năm, vẫn chưa ai tạo tiếng vang như lần cô đại diện Việt Nam đến với Miss Universe.

Phạm Hương từng nói về lý do hiện tại không còn hoạt động showbiz: "Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10 giờ đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác".

Cô còn nói sẽ nhường hào quang cho đàn em: "Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Phạm Hương từng là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015 là tạo nên cơn sốt chưa từng có trong lịch sử nhan sắc Việt. Thời điểm đó, Phạm Hương được đánh giá là chiến binh mạnh, mọi hoạt động của cô đều được ủng hộ nhiệt tình tuy nhiên kết quả chung cuộc lại không cao. Năm đó, Phạm Hương dừng chân trước top 15 Miss Universe.

Đến năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ sinh sống và lần lượt chào đón 2 con trai. Thời gian đầu, Phạm Hương cho biết mục đích sang nước ngoài để chữa bệnh nhưng sau đó xác nhận đã có gia đình nhỏ. Phạm Hương được cầu hôn vào tháng 2/2019 nhưng đến nay chưa tổ chức lễ cưới. Mẹ bỉm từng chia sẻ mong muốn khi con cái cứng cáp, có thể mang nhẫn cưới vào lễ đường cho bố mẹ thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Vào tháng 8/2023, Phạm Hương và chồng đưa các con về Việt Nam thăm gia đình, khi đó cô cũng tranh thủ chụp ảnh cưới.

Chồng Phạm Hương là đại gia Bobby Trần. Cô khoe ông xã là người ủng hộ lớn nhất của mình trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bobby Trần là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á. Chồng của Phạm Hương còn tham gia lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Nam doanh nhân còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc các hãng đắt đỏ như: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti...

Trong vài năm gần đây, Phạm Hương không cho chồng xuất hiện trên MXH, có lúc còn không mang nhẫn cưới làm rộ nên nhiều nghi vấn. Trước những đồn đoán, Phạm Hương không lên tiếng. Tuy nhiên, theo những chia sẻ mới nhất từ NTK Linh San có thể thấy vợ chồng Phạm Hương vẫn bên nhau hạnh phúc. Theo đó, NTK Linh San nói: "Vợ chồng Phạm Hương đã đón tiếp chúng tôi thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của Hương hạnh phúc, bình yên, hai cháu nhỏ ngoan ngoãn, tôi thấy an lòng".

