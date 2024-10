Đoạn clip 30 giây hé lộ bí mật chôn vùi sự nghiệp của thiên tài diễn xuất

Theo Sohu, một trong những scandal chấn động nhất giới giải trí 10 năm qua chính là vụ việc nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ ngoại tình với đàn em. Lý Tiểu Lộ khi đó là ngôi sao hạng B, nhưng cô lại sở hữu một lý lịch sự nghiệp và bối cảnh gia đình mà ai cũng khao khát. Do đó, khi nữ nghệ sĩ tự tay phá hủy tất cả, nhiều người chỉ trích cô thậm tệ vì "có phúc mà không biết hưởng". Lý Tiểu Lộ trở thành "minh tinh đáng ghét nhất giới giải trí" chỉ sau một đoạn clip 30 giây.

Để nói về Lý Tiểu Lộ, từ nhỏ cô đã sinh trưởng trong một gia đình giàu có, lại có truyền thống nghệ thuật. Được nuôi dưỡng như một công chúa nhỏ nên cuộc đời của Lý Tiểu Lộ suôn sẻ tới mức đáng ghen tị. Lý Tiểu Lộ sinh năm 1981, có cha Lý Đan Ninh là giám đốc của một hãng phim nổi tiếng. Mẹ của nữ diễn viên mang hai dòng máu Nga - Trung cũng là mỹ nhân có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy, Lý Tiểu Lộ đóng phim từ khi còn nhỏ, thể hiện sự tự tin vượt quá độ tuổi và năng khiếu diễn xuất sớm.

Lý Tiểu Lộ được nuôi dưỡng như một nàng công chúa

Năm 17 tuổi, Lý Tiểu Lộ nổi tiếng khắp cả nước nhờ giành được giải Nữ chính xuất sắc của Kim Mã với tác phẩm táo bạo Thiên Dục. Cô trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này. Kỷ lục này bị Lý Tiểu Lộ nắm giữ suốt 25 năm, tới tận năm 2023 mới bị phá vỡ bởi Lâm Phẩm Đồng, 12 tuổi, tại Kim Mã lần thứ 60 cho bộ phim điện ảnh Tiểu Hiểu.

Chính vì vậy, Lý Tiểu Lộ được tung hô với các mỹ từ như "thiên tài diễn xuất", "ảnh hậu trẻ nhất lịch sử", "tiểu Châu Tấn". Ngoài giải Kim Mã, Lý Tiểu Lộ còn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á lần thứ nhất ở Watertown, Pháp.

Lý Tiểu Lộ từng nắm giữ danh hiệu Ảnh hậu trẻ tuổi nhất Kim Mã suốt 25 năm

Năm 2005, Lý Tiểu Lộ đoạt giải Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Romania với bộ phim hợp tác Trung-Nhật có tên About Love. Trong sự nghiệp, Lý Tiểu Lộ còn ghi dấu ấn với tác phẩm truyền hình đô thị kinh điển Phấn Đấu. Cô giành giải Hoa Đỉnh với tác phẩm We Love You, Mr. Jin và được chọn làm Nữ thần Kim Ưng. Có thể nói, Lý Tiểu Lộ từng là nàng thơ văn nghệ một thời của các nhà làm phim Trung Quốc.

Năm 2000, Lý Tiểu Lộ còn được bình chọn là "Tình đầu quốc dân" trong mắt các nam sinh xứ Trung. Suốt 10 năm dài từ 2000 - 2010, sự nghiệp Lý Tiểu Lộ lên như diều gặp gió, liên tục gặp được những kịch bản tốt, danh tiếng trong giới càng ngày càng lừng lẫy.

Lý Tiểu Lộ từng là nữ diễn viên tài năng, được yêu thích bậc nhất

Số phận một lần nữa thể hiện sự ưu ái với nữ diễn viên khi cô kết hôn với tài tử Giả Nãi Lượng và có một người chồng yêu chiều mình hết mực vào năm 2012. Nữ diễn viên sau đó sinh bé gái Điềm Hinh và trở thành gia đình nhỏ ngọt ngào được yêu thích bậc nhất giới giải trí.

Bên cạnh đó, dù diễn xuất không còn như xưa nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn sống cực sung túc nhờ một người chồng biết kiếm tiền và bản thân cô rất giỏi kinh doanh. Nữ diễn viên sở hữu chuỗi siêu thị khắp Trung Quốc. Bên cạnh đó, cô còn có thương hiệu thời trang riêng.

Thế nhưng, chính Lý Tiểu Lộ đã tự tay phá hủy tất cả khi phải lòng rapper trẻ tuổi PGone. Ngày 31/12/2017, cả làng giải trí như rúng động khi loạt hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm tại nhà rapper trẻ tuổi PGone bị tung ra. Video ngắn ngủi khoảng 30 giây đã phá tan gia đình hạnh phúc.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình với đàn em kém 13 tuổi PGone

Điều đáng nói, là khi vợ đang ở với đàn em, thì nam diễn viên Giả Nãi Lượng không hề hay biết. Anh livestream trò chuyện với hâm mộ và khi được hỏi rằng Lý Tiểu Lộ đâu, anh đã trả lời rằng cô đang đi làm tóc để trở nên xinh đẹp.

Sau khi scandal nổ ra, Lý Tiểu Lộ phủ nhận, khẳng định đến nhà PGone cùng một vài người bạn nữa, giữa họ không xảy ra chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên đã phản bội chồng lần lượt xuất hiện. Chỉ trong một ngày, Lý Tiểu Lộ trở thành người đàn bà dâm loàn, kẻ phản bội đáng ghét nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Chính vì trước đó gia đình nữ diễn viên luôn PR hình ảnh hạnh phúc nên khi scandal nổ ra công chúng càng tức giận hơn. Dù Giả Nãi Lượng đứng ra bênh vực vợ nhưng hình ảnh của Lý Tiểu Lộ đã bị hoen ố không thể nào trở lại như xưa.

Lý Tiểu Lộ bị chỉ trích khắp MXH

Trong một bài đăng trên tài khoản cá nhân, Lý Tiểu Lộ cho biết cô từng nghĩ đến cái chết vì vướng scandal: "Tôi đứng trên tầng cao nhìn xuống và có ý muốn tự tử. Sau đó, con gái Điềm Hinh đã gọi tôi khiến tôi sực tỉnh. Lúc đó, tôi chỉ có thể ôm con gái và khóc, nói với con bé 'Bảo bối, mẹ sẽ vĩnh viễn không rời bỏ con'".

Đáng nói, sau scandal Lý Tiểu Lộ kiện một số netizen ra tòa vì bôi nhọ mình. Thế nhưng, đến 30/10/2019, thêm hai đoạn clip ngắn của Lý Tiểu Lộ và nam rapper PGone được tung ra. Trong clip, Lý Tiểu Lộ vui vẻ ôm ấp thậm chí hôn môi tình nhân trẻ tuổi.

Lúc này, cô chữa cháy bằng lời nói dối vô nghĩa nhất: Cả hai đến với nhau vì cảm thấy tổn thương sau khi bị vu oan ngoại tình. Nhưng công chúng càng chỉ trích Lý Tiểu Lộ nhiều hơn. Nữ diễn viên cũng chính thức bị cấm hoạt động nghệ thuật vì là nghệ sĩ vi phạm đạo đức. Đến tháng 11/2019, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng chính thức ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi 7 năm cũng những ê chề.

Lý Tiểu Lộ giờ đây làm kinh doanh kiếm sống

Hiện tại, Lý Tiểu Lộ không còn hoạt động nghệ thuật. Những vinh quang trong diễn xuất của cô đã lùi về sau không còn ai nhớ tới. Chỉ có vụ ngoại tình chấn động vẫn được nhắc đến như một bài học đau đớn cho những nghệ sĩ Hoa ngữ không biết giữ mình.