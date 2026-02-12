Đỗ xe tải chắn cửa hàng, chủ nhà tung chiêu “cực gắt”: 25 Tết vẫn chưa ngã ngũ, công an nói lý do không thể xử phạt

Mới đây, câu chuyện một chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) tiếp tục “nóng” trên một diễn đàn ô tô địa phương, khiến nhiều người chú ý.

Theo phản ánh của anh Trần Mạnh Hùng, sáng 11/2 khi mở cửa buôn bán, anh bất ngờ phát hiện xe tải đậu ngay trước mặt tiền. Liên hệ theo số điện thoại in trên thùng xe để nhờ dịch chuyển phương tiện, anh cho biết không nhận được sự phối hợp từ phía tài xế.

Chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng anh Hùng vẫn đang bị khóa đầu, đuôi bởi hai chiếc xe khác. (Ảnh: Facebook)

Cho rằng việc đậu xe ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh những ngày cận Tết, anh Hùng đăng bài lên mạng xã hội để xin ý kiến cộng đồng. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Có người cho rằng tuyến đường không có biển cấm nên xe tải không sai luật; số khác lại nhận định cách đậu xe như vậy là thiếu ý thức, nhất là vào thời điểm buôn bán cao điểm.

Đáng chú ý, sau khi tham khảo ý kiến trên mạng, chủ cửa hàng đã điều hai ô tô đỗ áp sát phía trước và phía sau xe tải, khiến tình huống trở nên căng thẳng và tiếp tục gây bàn tán.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Dân Trí, anh Trần Mạnh Hùng xác nhận là người đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

Theo anh Hùng, khoảng 7h30 ngày 11/2, anh phát hiện xe tải đậu trước cửa hàng kinh doanh của mình có địa chỉ trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, Nghệ An. Anh liên lạc với chủ phương tiện theo số điện thoại ghi trên thùng xe nhờ dịch xe lên một chút để xe của gia đình có thể vào ra nhưng không nhận được sự hợp tác.

“Tôi cũng đã báo công an nhưng phía công an nói họ đậu xe không sai, đề nghị hai bên tự giải quyết với nhau. Tôi trao đổi với chủ xe rất lịch sự nhưng họ còn thách thức, bảo tôi mang xe ra trước cửa hàng của họ mà để.

Tôi đợi gần 2 tiếng, chủ xe vẫn không đưa xe đi nên mới chặn đầu đuôi xe và đưa 1 xe tải tương tự đậu trước cửa hàng của họ” , anh Hùng thông tin.

Anh Mạnh Hùng - chủ cửa hàng cũng mang xe tải đến đậu trước cơ sở kinh doanh của chủ xe. (Ảnh: Facebook)

Anh này cũng cho biết việc mang xe ra chắn ô tô tải nhận được sự ủng hộ của 2 cơ sở kinh doanh liền kề dù có ảnh hưởng đến đi lại, buôn bán.

Anh Hùng khẳng định không quen biết hay có mâu thuẫn gì với chủ xe tải này. Đến 16h cùng ngày, 2 ô tô của anh Hùng vẫn đậu trước, sau xe tải nêu trên.

Trong khi đó, chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, chủ xe tải cho hay nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một bài đăng trên diễn đàn ô tô liên quan đến người quen của anh đặt biển cấm đỗ xe trước cửa hàng.

Cho rằng anh Hùng là người đăng tải thông tin nói "sổ đỏ ra tận đường", nên người thân của anh điều khiển xe đậu trước cửa hàng anh Hùng.

Đến sáng 12/2, câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết khi chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng anh Hùng vẫn bị chặn đầu, đuôi.

Đại diện Công an phường Thành Vinh cho hay do tuyến đường Phan Chu Trinh không có biển cấm dừng, đỗ xe nên cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý.