Đô vật bị gãy cổ tử vong ở hội làng đầu năm

Chiều 27-2, ông Đỗ Xuân Huân, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Anh (Hà Nội), xác nhận tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh) đã xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến 1 nam đô vật bị gãy cổ, tử vong.



Nạn nhân bị gãy cổ nằm ở sàn đấu. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào chiều ngày 26-2, trong lúc tham gia đấu vật tại hội làng thôn Thái Lai, xã Kim Anh, ông N.V.T. (44 tuổi) đã bị đô vật giao đấu vật gập cổ xuống sàn đấu. Vụ việc đáng tiếc khiến anh T. bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, gãy cổ khiến ông T. tử vong sau đó.

Theo ông Huân, đây là sự việc rất đáng tiếc, nạn nhân tử vong là người trong làng, còn đô vật cùng giao đấu cũng là người lân cận (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Ngày xuân mọi người tham gia phong trào cho vui, khỏe.

"Ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Kim Anh cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Người thân nam đô vật cũng đã đến thăm hỏi gia đình. Đây là sự việc không may và rất đáng tiếc"- ông Huân nói

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống. Trước đó, thôn cũng đã có kế hoạch tổ chức gửi UBND xã phê duyệt, tổ chức nhằm mục đích vui xuân.