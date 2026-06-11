Đô vật Anh Thơ trổ tài "tung cước" và câu hỏi khiến cánh mày râu tranh nhau vào bếp

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ đô vật Anh Thơ trổ tài thử thách sức mạnh tại trung tâm thương mại đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Thể thao hiện đại chứng kiến hình ảnh những cô gái vừa sở hữu nhan sắc cuốn hút, vừa mang trong mình nguồn năng lượng thể chất dồi dào đang ngày càng trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ. Không còn bị đóng khung trong định kiến "liễu yếu đào tơ", phái đẹp ngày nay tự tin theo đuổi các bộ môn đòi hỏi sức mạnh, sự bền bỉ và tính đối kháng cao.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ đô vật Anh Thơ trổ tài thử thách sức mạnh tại trung tâm thương mại đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Đi kèm với cú ra tay đầy uy lực là dòng trạng thái dí dỏm: "Sau này ai nấu cơm". Đoạn clip không chỉ chứng minh thể lực đáng nể của nữ vận động viên mà còn tạo nên một làn sóng tương tác đầy hài hước từ cộng đồng mạng.

Cú "tung cước" bùng nổ tại máy chơi game tính điểm

Xuất hiện trong một không gian giải trí quen thuộc tại trung tâm thương mại, Anh Thơ diện trang phục giản dị, năng động với chiếc áo khoác denim oversize phối cùng quần legging đen ôm sát. Ban đầu, nhiều người xung quanh chỉ nghĩ cô là một cô gái trẻ đi dạo phố bình thường nhờ vóc dáng cân đối và mái tóc búi gọn gàng, nữ tính. Tuy nhiên, sự chú ý lập tức đổ dồn về phía cô khi cô bước đến trước chiếc máy chơi game đấm bốc tính điểm tự động.

Nữ đô vật đã khiến những người chứng kiến phải "mắt chữ O mồm chữ A" khi quyết định thử thách máy. Sau một nhịp lấy đà ngắn, cô thực hiện một cú đấm cực kỳ dứt khoát. Tiếng "bốp" vang lên khô khốc, bao cát bị hất tung ra phía sau, bảng điện tử của máy nhảy số liên tục, ghi nhận mức điểm ấn tượng lên tới 9585 điểm. Cú đấm "sấm sét" này ngay lập tức làm bùng nổ không gian xung quanh. Sức mạnh ẩn giấu bên trong vẻ ngoài xinh xắn của Anh Thơ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong".

"Sau này ai nấu cơm?"

Điều khiến video này đạt được lượng tương tác khổng lồ (với hơn 14,1K lượt thả tim chỉ trong thời gian ngắn không chỉ dừng lại ở cú đấm mãn nhãn, mà còn nằm ở dòng trạng thái đính kèm đầy tính "thử thách" của chính chủ: "Sau này ai nấu cơm".

Một câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ về cuộc sống gia đình tương lai, nhưng khi đặt cạnh video một cô gái vừa ra tay bay bao cát với số điểm gần như tuyệt đối, nó lập tức biến thành một lời "cảnh báo đáng yêu" đầy sức nặng.

Ý nghĩa ngầm hiểu của câu nói khiến ai nấy đều phải bật cười: Với một cô người yêu có thể lực "khủng" như thế này, nếu không ngoan ngoãn vào bếp nấu cơm thì hậu quả sẽ ra sao? Dưới phần bình luận của bài viết, một "đại hội lật kèo" của cánh mày râu đã chính thức diễn ra. Thay vì thể hiện cái tôi hay sự gia trưởng thường thấy, các chàng trai đua nhau thể hiện sự "ngoan ngoãn" và tinh thần tự nguyện vào bếp một cách triệt để nhằm bảo toàn sự bình an.

Nhiều tài khoản không ngần ngại nhận ngay nhiệm vụ nấu nướng về phần mình để chiều lòng người đẹp:

"Cái nhà này anh luôn đúng còn em luôn sai. Em có thể sai anh tất cả mọi việc còn anh cứ đúng thế anh làm!";

"Cơ tưởng thế mà hay à, đi lên nhà ngồi đợi cơm đi :))))" (Kèm hình ảnh một người đàn ông mặc tạp dề đang vui vẻ nấu ăn trong bếp);

"Em không nấu thì ai nấu, chị cứ ngồi đi để em nấu"...

Một số cư dân mạng lại tập trung phân tích võ công và bày tỏ sự e dè trước sức mạnh của cô nàng:

"Dùng đúng 1 chiêu Nhất Dương Chỉ là khắc chế được";

"Lực thế anh em nào hên lắm mới cưới được em này";

"Mới dơ chân lên bấm nút là anh đã kịp trả bài luôn rồi"...

Sự hài hước này cho thấy giới trẻ ngày nay có cái nhìn rất cởi mở và thích thú trước những cô gái mạnh mẽ. Hình ảnh người đàn ông vào bếp không còn là điều gì quá xa lạ, và nó càng trở nên hợp lý hơn bao giờ hết khi đứng trước một cô bạn gái là vận động viên thể thao.

Nhan sắc ngọt ngào

Đối với những ai theo dõi, cái tên Anh Thơ không phải là một gương mặt quá xa lạ. Là một đô vật chuyên nghiệp, cô đã trải qua những năm tháng rèn luyện cực kỳ gian khổ trên thảm đấu. Khác với bộ môn đấm bốc (boxing) vốn tập trung vào các đòn tay, bộ môn vật đòi hỏi sự vận động của toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể, từ cơ lõi, cơ chân cho đến khả năng giữ thăng bằng và áp chế đối thủ. Chính nền tảng thể lực của bộ môn vật đã giúp Anh Thơ dễ dàng thực hiện cú đá cao đầy uy lực trên máy chơi game dù đây không phải là chuyên môn chính của cô.

Điều đáng nói là, trái ngược hoàn toàn với những khối cơ săn chắc và sức mạnh có phần "đáng sợ" trên sàn đấu, ngoài đời Anh Thơ lại sở hữu một nhan sắc vô cùng ngọt ngào và khả ái. Cô có gương mặt thanh tú, gu thời trang đời thường rất trẻ trung, bắt mắt.

Cuối cùng, màn trổ tài của Anh Thơ đã để lại một thông điệp vui vẻ nhưng không kém phần ý nghĩa cho cánh mày râu: Muốn chinh phục một cô gái yêu thể thao và cá tính như thế này, thay vì những lời đường mật sáo rỗng, có lẽ việc đầu tiên các chàng trai cần làm là nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình ngay từ hôm nay!