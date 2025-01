Đô thị Việt Nam quy hoạch như New York được lên hạng, sẽ sớm thành thành phố

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã Hoà Thành thông tin với Báo Tây Ninh, vừa qua, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên ngành đề án phân loại đô thị xem xét và thống nhất thị xã Hoà Thành đạt các tiêu chí đô thị loại 3 .

Thị xã Hoà Thành với diện tích tự nhiên 8.292,43 ha, gồm 4 phường và 4 xã; khu vực nội thị có diện tích 2.342,29 ha gồm 4 phường là phường Long Hoa, phường Hiệp Tân, phường Long Thành Bắc, phường Long Thành Trung; khu vực ngoại thị với diện tích 5.950,14 ha gồm 4 xã là Long Thành Nam, xã Trường Tây, xã Trường Hoà và xã Trường Đông. Dân số thị xã Hoà Thành hiện nay là 139.853 người, trong đó dân số khu vực nội thị 68.887 người và dân số khu vực ngoại thị là 70.966 người.

Kết quả đánh giá hiện trạng theo tiêu chí đô thị loại 3 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-UBTVQH15 gồm 5 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn, thị xã Hoà Thành đạt 5/5 tiêu chí, 59/63 tiêu chuẩn.

Thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, đã đạt các tiêu chí đô thị loại 3. Đây là tiền đề để thị xã này trở thành thành phố thuộc tỉnh trong tương lai.

4 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; tăng trưởng tỷ lệ kinh tế trung bình 3 năm; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Việc nâng hạng đô thị được xem là yếu tố quan trọng để thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong thời gian tới. Báo Tây Ninh cũng cho biết người dân thị xã Hoà Thành rất phấn khởi khi nhận được thông tin địa phương đạt các tiêu chí đô thị loại 3.

Năm 2018, Hoà Thành được công nhận là đô thị loại 4, đến năm 2020 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận là thị xã. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến cuối năm 2025, Hoà Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 và đề nghị công nhận thành phố trực thuộc tỉnh.

Thị xã Hoà Thành được quy hoạch dạng lưới

Thị xã Hoà Thành (tỉnh Tây Ninh) được quy hoạch kiểu ô bàn cờ, vuông vức; những con đường cắt nhau tạo thành hình vuông hoặc chữ nhật có tính đối xứng cao.

Nhờ kiểu kiểu quy hoạch ô bàn cờ mà giao thông tại thị xã Hòa Thành vô cùng tiện lợi, rất khó để thấy tình trạng ùn tắc tại địa phương này. Người dân cũng rất dễ nhớ đường vì những tuyến đường chính đều dẫn về chợ Long Hoa - ngôi chợ đóng vai trò như trung tâm thương mại của thị xã và của cả tỉnh Tây Ninh.

Thị xã Hoà Thành được quy hoạch theo dạng ô bàn cờ hay dạng lưới. Dạng quy hoạch này có thể tìm thấy ở New York.

Quy hoạch dạng ô bàn cờ, hay dạng lưới, có thể tìm thấy ở Manhattan (New York, Mỹ). Việc lưa chọn xây dựng thành phố này theo quy hoạch lưới là “cột mốc trong lịch sử quy hoạch thành phố và đặt ra một tiêu chuẩn để suy nghĩ táo bạo về tương lai của New York”, trang web của Bảo tàng Thành phố New York cho biết.

Trở lại với thị xã Hoà Thành, hiện tại, thị xã cơ bản vẫn giữ được cấu trúc dạng lưới cho khu vực trung tâm.

Theo Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Tây Ninh, Hoà Thành được định hướng phát triển lên thành phố . Trên địa bàn Tây Ninh hiện có một thành phố tỉnh lỵ, thành phố Tây Ninh.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển đô thị Hòa Thành là trung thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; gắn với các mục tiêu phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng đô thị gắn với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa đô thị; kết nối, lan tỏa về giao thông đô thị với thành phố Tây Ninh và các địa phương lân cận.

Trong năm 2024, thị xã Hoà Thành được phê duyệt tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 181 tỷ đồng, gồm: vốn tỉnh quản lý hơn 40,3 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu gần 59 tỷ đồng; vốn ngân sách thị xã gần 82 tỷ đồng.