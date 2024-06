Đô thị giáp ranh TP HCM sắp có dự án 1 tỷ USD, tập đoàn hơn 300 năm của Nhật Bản góp mặt

Mới đây, tại Nhật Bản, các tập đoàn Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development và Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác Dự án Một Thế Giới - The One World.



Dự án Một Thế Giới - The One World có quy mô gần 50ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, tọa lạc tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nằm giữa các tuyến đường huyết mạch như đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, theo chủ đầu tư, dự án này hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp theo mô hình "all in one", cung cấp không gian sống chất lượng quốc tế, gần gũi với thiên nhiên và hài hòa về văn hóa.

Một Thế Giới - The One World sẽ cung cấp ra thị trường các loại hình bất động sản như shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ. Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp hàng loạt tiện ích phục vụ mọi nhu cầu từ học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.

Kim Oanh Group ký kết với các tập đoàn Nhật Bả hợp tác trong dự án Bình Dương.

Trước đó, hồi tháng 4 năm ngoái, Kim Oanh Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sumitomo Forestry. Khi đó, hai bên rót vốn để thành lập Công ty liên doanh KS Sustainable Development JSC, triển khai một dự án tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có quy mô 118 căn nhà phố và shophouse, dự kiến công bố ra thị trường vào cuối năm 2023.

Sumitomo Forestry là tập đoàn quốc tế của Nhật Bản, có lịch sử 333 năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh tài nguyên - môi trường, gỗ, vật liệu xây dựng, bất động sản nhà ở, dịch vụ an sinh xã hội... Tập đoàn hiện tham gia hợp tác kinh doanh, đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam.

Tập đoàn Kumagai Gumi với hơn 100 năm kinh nghiệm sẽ mang đến một sản phẩm bất động sản chất lượng và đẳng cấp, trong khi NTT Urban Development áp dụng những giải pháp công nghệ hiện đại, giúp tạo ra những không gian sống tiện nghi cho cư dân.