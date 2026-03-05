Đỗ Nhật Hoàng (Mưa Đỏ) lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi

Tối 4/3, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài đăng "đào lại" các phát ngôn cũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính của bộ phim Mưa Đỏ. Theo những hình ảnh chụp màn hình được chia sẻ, tài khoản được cho là của Đỗ Nhật Hoàng từng đăng tải một trạng thái vào tháng 9/2015 với nội dung bông đùa về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, một số đoạn hội thoại được cho là bình luận của nam diễn viên khi trao đổi với bạn bè cũng xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, trong đó có những câu trả lời mang sắc thái không tích cực.

Dù các bài viết này đã xuất hiện từ 10 năm trước nhưng khi được chia sẻ lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những phát ngôn của Đỗ Nhật Hoàng là thiếu nghiêm túc, sai bản chất. Từ đó, nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên.

Những phát ngôn trong quá khứ về việc nhập ngũ của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng bị "đào" lại và khiến dư luận bức xúc. Ảnh: FBNV

Trước làn sóng tranh luận, rạng sáng 5/3, Đỗ Nhật Hoàng đã đăng tải thông cáo chính thức trên trang cá nhân để lên tiếng về sự việc. Trong bài viết, nam diễn viên gửi lời xin lỗi vì những bài đăng và bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự hiện đang bị chia sẻ trở lại.

Nam chính Mưa Đỏ thừa nhận những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm, đồng thời cho biết đã chủ động gỡ bỏ các bài viết liên quan. Nam diễn viên chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, bản thân đã nghiêm túc nhìn nhận lại hành động của mình và thay đổi nhận thức về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói trước công chúng.

Thông cáo từ Đỗ Nhật Hoàng:

"Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, hiện đang được chia sẻ lại. Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết.

Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói. Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của tôi, không phải vì áp lực hiện tại.

Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn. Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của mọi người".

Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng xin lỗi ngay trong đêm. Ảnh: FBNV

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao khoảng 1m80 cùng ngoại hình sáng, nam tính nên nhanh chóng gây chú ý khi xuất hiện trên màn ảnh. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, vũ công và được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai.

Sau đó, Đỗ Nhật Hoàng dần lấn sân sang điện ảnh, góp mặt trong một số dự án phim và gây chú ý với vẻ ngoài điển trai cùng hình thể nổi bật. Bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên đến khi anh đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ

Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường, chàng sinh viên tại Nhạc viện Hà Nội, nhưng đã từ bỏ cơ hội du học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky để lên đường nhập ngũ. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng vai diễn giàu cảm xúc trong Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.