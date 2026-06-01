Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp lộ diện bên ái nữ Chủ tịch CLB Hà Nội, vòng hai gây chú ý giữa tin âm thầm sinh con thứ hai

Sau khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, cuộc sống làm dâu hào môn của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh luôn là tâm điểm hút sự chú ý. Thời gian qua, người đẹp hoàn toàn giấu kín thông tin bầu bí lần hai trước truyền thông. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi của bà mẹ bỉm sữa vẫn không lọt qua được con mắt "cú vọ" của các "thám tử mạng". Mới đây nhất, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại nhà riêng đã lập tức gây bão và làm dấy lên nghi vấn cô nàng đã vượt cạn thành công.

Cụ thể, trong video quay tại nhà cùng con gái đầu lòng - bé Titi, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và tươi tắn. Hai mẹ con diện đồ bộ thoải mái, cùng đu trend sử dụng filter nơ và kính mắt cực đáng yêu. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng va vào ánh mắt chính là vóc dáng của nàng hậu. Diện bộ đồ ngủ ôm nhẹ, Đỗ Mỹ Linh khéo léo để lộ vòng eo thon gọn, không còn chút dấu vết "lùm lùm" của bà bầu như màn xuất hiện gây chú ý một thàng trước. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ khẳng định nàng dâu hào môn đã bí mật sinh em bé thứ hai, và nhóc tỳ này được cho là có biệt danh vô cùng đáng yêu: Happy.

Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp lộ diện bên con gái cưng Titi

Màn lột xác vóc dáng thần tốc này của Đỗ Mỹ Linh khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi chỉ mới cách đây một tháng, cô còn bị "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc vác bụng bầu khệ nệ. Khi đó, vợ chồng Chủ tịch CLB Hà Nội cùng nhau đưa con gái lớn Titi đi chơi thủy cung. Qua ống kính camera thường, Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy rộng màu hồng pastel nhưng vẫn không giấu nổi vòng hai lớn rõ rệt của những tháng cuối thai kỳ. Hình ảnh Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang tháp tùng, ân cần bế con gái nhỏ để vợ bầu thoải mái đi bên cạnh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đỗ Mỹ Linh lộ bụng bầu lùm lùm một tháng trước khi đi cùng Chủ tịch CLB Hà Nội

Chỉ trong vòng một tháng, từ hình ảnh mẹ bầu vượt mặt cho đến body thon thả bất ngờ ở hiện tại, Đỗ Mỹ Linh càng khiến netizen tin rằng gia đình nhỏ của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang đã chính thức đón thêm thành viên Happy chào đời. Nhiều người cho rằng chính chủ vẫn giữ thói quen kín tiếng như với em bé đầu lòng Titi, chỉ tung hình ảnh con gái cưng khi bé Titi lên một tuổi. Hiện người hâm mộ đang đồng loạt để lại lời chúc mừng hạnh phúc đến nàng dâu hào môn hot nhất nhì showbiz Việt.