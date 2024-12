Đỗ Mỹ Linh quẩy cực sung khi "đu" HIEUTHUHAI ở concert, cùng hội chị em nhà Chủ tịch Hà Nội FC thân thiết cỡ này

Tối 9/12, đêm concert thứ 4 của chương trình Anh trai say hi đã khép lại với nhiều cảm xúc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc đi "đu" idol cực vui. Trong đó, một người chị em thân thiết trong gia đình Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đã tung video cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi "đu" HIEUTHUHAI ở concert Anh trai say hi.

Trong video, hai cô gái cầm lightstick quẩy cực sung, vui vẻ hát theo đoạn điệp khúc của ca khúc "Ngáo ngơ" do nhóm của HIEUTHUHAI trình diễn. Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với nhan sắc đời thường xinh đẹp, ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn. Nàng hậu thể hiện niềm yêu thích với giọng ca của HIEUTHUHAI bằng việc "đu" tại concert và nhiều lần sử dụng nhạc của nam rapper khi đăng video trên nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc "đu" HIEUTHUHAI ở concert Anh trai say hi cũng phần nào hé lộ mối quan hệ thân thiết của Đỗ Mỹ Linh cùng chị em trong gia đình chồng hào môn. Trước đó, cả hai cũng từng check-in cùng nhau ở nhiều bữa tiệc thân mật của gia đình bầu Hiển hay cùng đi du lịch nước ngoài, tụ tập ở những dịp như tất niên và năm mới.

Đỗ Mỹ Linh cùng chị em thân thiết đi xem concert

Lần đi quẩy concert này, Đỗ Mỹ Linh không có chồng "tháp tùng" nhưng bên cạnh cô nàng cũng đã có chị em nhà chồng vô cùng hợp gu để cùng "quẩy". Hồi tháng 3 năm nay, nàng hậu từng chia sẻ hình ảnh cùng chồng là Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và anh trai của chồng đưa đi "đu idol" Taylor Swift cực vui ở Singapore. Dù chỉ là niềm vui giải trí nhưng những khoảnh khắc này cũng hé lộ phần nào về cuộc sống hạnh phúc, thoải mái của Đỗ Mỹ Linh khi làm dâu nhà bầu Hiển.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và hội anh chị em nhà chồng cực thân thiết

Đỗ Mỹ Linh đi "đu idol" cùng chồng và anh chồng hồi tháng 3