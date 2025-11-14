Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai lùm lùm khi dự sinh nhật bố chồng hào môn, nghi vấn đang mang thai lần 2

Ngày 13/11, trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Quang Vinh gây chú ý khi đăng ảnh chụp đại gia đình bầu Hiển hạnh phúc bên nhau. Gia đình 3 thế hệ tề tựu đông đủ trong ngày sinh nhật bầu Hiển. Đặc biệt, nàng dâu thứ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bà xã của Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang - chiếm trọn spotlight của bức hình với diện mạo khác lạ.

Mặc chiếc đầm trắng ôm dáng, Đỗ Mỹ Linh để lộ vòng hai lùm lùm, vóc dáng kém mảnh mai hơn hẳn. Điều này càng làm rộ lên nghi vấn người đẹp đang mang bầu con thứ hai. Đứng bên cạnh chồng - Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và xinh đẹp chuẩn hoa hậu. Nhưng dáng vẻ "mẹ bầu" của nàng dâu hào môn mới khiến dân tình bàn luận xôn xao.

Gần đây, khi dự đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cũng gây chú ý khi đi giày bệt, diện đầm dáng suông giấu dáng nhưng vẫn lộ vòng 2 kém thon gọn. Tin đồn bà xã Chủ tịch Hà Nội FC đang mang bầu con thứ 2 sau 2 năm sinh con đầu lòng càng lan rộng.

Đỗ Mỹ Linh dự đám cưới Đỗ Hà mới đây

Chuyện tình của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang - cậu hai nhà bầu Hiển - luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai dính tin đồn hẹn hò từ năm 2020 khi lộ diện cùng nhau trong một số sự kiện riêng tư. Dù vậy, cặp đôi đều giữ kín đời tư, chỉ chia sẻ một cách tinh tế qua những bức ảnh hay khoảnh khắc đời thường, khiến người hâm mộ càng tò mò.

Đỗ Mỹ Linh và gia đình nhỏ hạnh phúc

Sau gần 2 năm tìm hiểu và vun đắp tình cảm, vào tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh chính thức công khai mối quan hệ với Đỗ Vinh Quang trên mạng xã hội và tổ chức lễ cưới cổ tích, nhận được sự chúc phúc từ đông đảo fan. Họ được đánh giá là cặp đôi "trai tài gái sắc" khi hội tụ nhan sắc, sự nghiệp ổn định và sự đồng điệu trong cách sống.

Năm 2023, họ chào đón cô con gái đầu lòng - bé Tuệ An (biệt danh Titi) - đánh dấu một chương mới đầy hạnh phúc. Cuộc sống của gia đình nhỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, khi mọi khoảnh khắc đời thường hay các dịp lễ đặc biệt của tiểu thư Titi đều được chia sẻ, khiến nhiều người ngưỡng mộ hạnh phúc ngọt ngào của Hoa hậu và ông xã Chủ tịch.