Đỗ Mỹ Linh cùng Chủ tịch Hà Nội FC vi vu du lịch giữa nghi vấn Hoa hậu mang bầu con thứ 2

Giữa lúc cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi về chuyện Đỗ Mỹ Linh có tin vui lần hai, thì nàng hậu lại vui vẻ cùng ông xã - Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang - tận hưởng chuyến du lịch ngọt ngào tại Thành Đô (Trung Quốc). Không ồn ào, không phô trương, cặp đôi chọn cách "đánh úp" mạng xã hội bằng loạt khoảnh khắc đời thường nhưng đủ khiến netizen phải chú ý.

Trên trang cá nhân, đôi vợ chồng hot nhất nhì giới thể thao - showbiz Việt không giấu được sự hào hứng khi liên tục "check-in" ăn uống, thưởng thức đặc sản địa phương và dạo chơi ngắm nhìn nhịp sống thành phố Thành Đô. Từ những bữa ăn ấm cúng, không gian quán xá mang đậm màu sắc Trung Hoa cho tới khung cảnh thành phố về đêm, mọi chi tiết đều toát lên vibe nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, thư thái của vợ chồng son.

Đỗ Mỹ Linh không trực tiếp đăng ảnh chồng nhưng những chi tiết nhỏ như bàn tay đang chuẩn bị đồ chấm, hay story check-in cùng địa điểm đủ thấy cô nàng đang hẹn hò cực hạnh phúc bên chồng thiếu gia.

Đáng chú ý, trong các bức ảnh được chia sẻ rầm rộ trước đó, Đỗ Mỹ Linh dính nghi vấn mang bầu con thứ hai khi thường xuyên diện trang phục rộng rãi giấu dáng đặc biệt là vòng 2, đi giày bệt, ưu tiên sự thoải mái, gương mặt rạng rỡ nhưng kín tiếng hơn thường lệ. Tuy nhiên, giống như phong cách quen thuộc sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Khi mang bầu con gái đầu lòng Titi, Đỗ Mỹ Linh cũng chọn cách thật kín tiếng và chỉ tung ảnh bầu vào 2 tháng sau khi đã "vượt cạn" thành công.

Từ khi về chung một nhà với Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh chọn cuộc sống kín đáo, tập trung cho gia đình nhỏ và những khoảnh khắc riêng tư bên chồng.