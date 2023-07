Độ Mixi thử thách bản thân trong lần đầu làm đại sứ thương hiệu Thums Up Charged™

Thành công từ theo đuổi đam mê



Từ xuất phát điểm là một chàng nhân viên văn phòng có tình yêu lớn với game, Độ Mixi đã kiên trì hoạt động streaming game (Tạm dịch là: phát sóng trực tiếp khi đang chơi game), cùng các đồng đội trong Refund Gaming mang về nhiều thành tích đáng nể tại các giải PUBG lớn trong nước và quốc tế cho cộng đồng gamer tại Việt Nam. Sau 6 năm, tổng lượng người theo dõi trên các nền tảng của Độ Mixi đạt hơn 15 triệu - một con số ngang ngửa các nghệ sĩ hạng A trong showbiz Việt.

Sau loạt thành tựu trong mảng streaming game và kinh doanh, bước ngoặt mới nhất của Độ Mixi trong năm 2023 là trở thành Đại sứ thương hiệu cho Thums Up Charged™ – một nhãn hiệu nước giải khát thuộc công ty Coca-Cola - vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 06/2023. Đây cũng là lần đầu tiên "Tộc trưởng" chính thức nhận lời làm đại sứ thương hiệu. Dù lo lắng, nhưng Độ Mixi cũng bày tỏ sự hào hứng để chinh phục cột mốc mới. Lý do đơn giản là vì anh đã tìm thấy "tiếng nói chung" ở Thums Up Charged™ khi cả hai đều mong muốn truyền cảm hứng theo đuổi đam mê cho các bạn trẻ Gen Z thông qua các chương trình hoạt động thú vị cùng cộng đồng gamer cũng như đồng sáng tạo các nội dung giải trí hấp dẫn trong tương lai.



Bà Thương Đặng, đại diện nhãn hàng Thums Up Charged™ chia sẻ thêm: "Thums Up là một thương hiệu quốc tế với tuổi đời hơn 45 năm. Lần đầu tiên giới thiệu Thums Up Charged™ với người tiêu dùng Việt Nam, chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ mang đến một thức uống với hương vị mới mẻ, sảng khoái; mà còn lan tỏa tinh thần tích cực theo đuổi đam mê đến các bạn trẻ GenZ. Thums Up Charged™ cùng đại sứ thương hiệu Độ Mixi sẽ trở thành người bạn đồng hành mỗi khi các bạn cần một cú hích để tiếp thêm sinh lực, tự tin thể hiện bản thân và sống hết mình với đam mê."

Thích thì nhích!

Nhìn lại quãng đường nhiều thăng trầm mà bản thân đã đi qua, Độ Mixi nhận ra một điều rằng động lực lớn nhất đã giúp anh luôn tiến về phía trước chính là đam mê và quyết tâm. Nói một cách vui vẻ và tích cực, "bí quyết thành công" của Tộc trưởng chỉ đơn giản là "Đã thích thì nhích thôi".

Độ Mixi trở thành đại sứ thương hiệu cho Thums Up Charged™, tiếp tục truyền cảm hứng cùng tinh thần "Thích Thì Nhích" cho các bạn trẻ Gen Z Việt Nam.

Là người luôn lạc quan và truyền tải năng lượng tích cực, Độ Mixi cho biết được đồng hành cùng Thums Up Charged™ đã mang đến cho anh những trải nghiệm đáng quý để giúp các bạn trẻ có thêm tự tin trên hành trình của mình. "Mình tin rằng, tuổi trẻ khi có động lực để theo đuổi đam mê thì "ghê gớm" lắm, không sợ khó, không ngại dấn thân. Mỗi khi đuối sức chỉ cần một cú hích thôi cũng có thể tạo nên được sự thành công khác biệt. Hy vọng các bạn luôn sẵn sàng "nhích" cùng Thums Up Charged™, tiếp tục theo đuổi đam mê trong những hành trình sắp tới".



Nước giải khát có gas Thums Up Charged™ với hương vị thơm ngon bổ sung vitamin B3, caffeine và kẽm đáp ứng nhu cầu "Tiếp sinh lực - Bừng tỉnh táo". Sản phẩm đã có mặt tại các điểm bán ở thị trường miền Bắc, với hai hương vị Kiwi và Dâu rừng trong bao bì lon và chai tiện lợi.