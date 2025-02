Độ Mercedes-Benz C 300 lên body C 63 AMG rồi ‘sang tay’ với giá 739 triệu, người bán tâm sự: ‘Riêng mâm đã ngang Honda Lead, giá này tội gì mua Mazda’

Dù đã sang thế hệ thứ 5 đã lâu nhưng những chiếc Mercedes-Benz C-Class thế hệ thứ tư vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Trong đó, có một chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG được chủ cũ độ lên body C 63 đang nhận được chú ý.

Chiếc C 300 AMG được độ body C 63. Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng

Theo người bán, chiếc C 300 sản xuất năm 2016, đến nay xe đã lăn bánh được 60.000 km. Cũng theo người bán, chủ nhân cũ quyết định chia tay chiếc C 300 độ “tâm huyết” của mình để lên đời Mercedes-Benz S 400.

Chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG 2016 được lắp thêm bodykit của C 63 với nhiều chi tiết màu đỏ thể thao cá tính. Mặt ca lăng sao rơi họa tiết ngôi sao 3 cánh giống trên đời mới nhất. Bộ mâm C 63 đa chấu tối màu kích thước 19 inch có giá 50 triệu đồng, ngang ngửa giá mua một chiếc Honda Lead mới. Nhìn ra phía sau, xe được lắp lip pô của Brabus. Nhìn tổng thể ngoại thất, chiếc xe sau khi nâng cấp cho cái nhìn hầm hố và dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi ra chạy trên đường.

Chiếc C 300 AMG cho cái nhìn hầm hố và thể thao. Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng

Nội thất của chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG cũng được nâng cấp đáng kể. Đáng chú ý nhất phải kể tới vô lăng Mercedes-AMG G 63 được thay thế cho loại nguyên bản. Một số điểm nâng cấp khác có thể kể tới như sạc không dây, LED viền nội thất 64 màu, hệ thống loa xoay, cửa gió điều hòa dạng tuabin máy bay.

Nội thất xe cũng được nâng cấp đáng kể. Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng

Nói về trang bị tiêu chuẩn, C 300 AMG 2016 vẫn đủ sức làm hài lòng khách hàng với ghế trước bọc da, chỉnh điện và nhớ vị trí, màn hình giải trí đa chức năng kích thước 8 inch, dàn âm thanh 13 loa burmester công suất 590 watt và điều hòa 2 vùng độc lập.

Dưới nắp ca-pô, Mercedes-Benz C 300 AMG 2016 có động cơ tăng áp cho công suất tối đa lên tới 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm, đi cùng hộp số 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe mất 5,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt giới hạn vận tốc tại 250 km/h.

Giá bán lại của chiếc C 300 ngang ngửa những mẫu sedan hạng C phổ thông. Ảnh: Nguyễn Đức Hoàng

Sau 60.000 km lăn bánh, chiếc Mercedes-Benz C 300 độ C 63 đang được rao bán với giá 739 triệu đồng. Theo người bán, "với giá này, tội gì mua Mazda". Bởi giá rao đang ít hơn 30 triệu so với Mazda6 phiên bản tiêu chuẩn, ngang ngửa những phiên bản giữa hoặc cao cấp mẫu sedan hạng C phổ thông như Hyundai Elantra N-line (769 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis 1.8V (765 triệu đồng).