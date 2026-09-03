Đỗ Hoàng Hên lên đồ bảnh bao, kỷ niệm 3 năm hẹn hò ngọt ngào cùng bạn gái Brazil xinh đẹp

Sau những ngày liên tục được nhắc đến với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên lại khiến người hâm mộ chú ý bởi một khoảnh khắc rất đời thường bên bạn gái Lais Machado.

Trong loạt ảnh được chia sẻ mới đây, tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên xuất hiện bảnh bao với sơ mi hồng pastel kết hợp quần trắng. Nam cầu thủ giữ phong cách đơn giản nhưng lịch lãm, gây chú ý với vẻ ngoài điềm tĩnh, ngày càng chững chạc sau thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Đứng cạnh bạn trai, nàng WAG Lais Machado gây chú ý với diện mạo nữ tính xinh đẹp. Người đẹp Brazil diện áo hai dây màu hồng nhạt, phối cùng chân váy sequin ánh bạc và giày cao gót dây mảnh. Mái tóc vàng buông thẳng, nụ cười rạng rỡ càng làm cô nổi bật trong những khung hình tình tứ bên Hoàng Hên.

Cả hai không ngại tạo dáng tình tứ thân mật bên nhau trước một khu vực trưng bày rượu vang. Không gian nhà hàng sang trọng với hệ thống đèn vàng, rèm cửa cao và những bó hoa trắng càng khiến buổi hẹn của cặp đôi thêm phần lãng mạn.

Ảnh: Lais Machado

Lais Machado

Lais Machado

Lais Machado

Ba năm bên nhau, cùng đi qua những dấu mốc quan trọng

Lais Machado gặp Hoàng Hên tại Brazil vào năm 2023. Sau đó, cô đồng hành cùng bạn trai trong hành trình sang Việt Nam và xây dựng cuộc sống tại Hà Nội. Hai người đã bên nhau gần 3 năm, chuyện tình nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong thời gian Hoàng Hên thi đấu tại Việt Nam, Lais là người luôn ở bên và đồng hành cùng bạn trai. Cô xuất hiện trên khán đài trong nhiều trận đấu quan trọng, đặc biệt là tại ASEAN Cup 2026, khi Hoàng Hên lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam. Không chỉ sát cánh trên khán đài, Lais còn được biết đến với vai trò hậu phương của Hoàng Hên. Cô quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn trai, chuẩn bị những bữa ăn phù hợp và cùng anh duy trì cuộc sống ổn định tại Hà Nội.

Chuyện tình của cặp đôi càng nhận được sự quan tâm sau khi Hoàng Hên cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Sau trận chung kết, Lais đã tìm đến bạn trai giữa lúc các tuyển thủ đang ăn mừng. Cả hai trao nhau một nụ hôn và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt ngay trên sân.

Ảnh: TTNV

Lais khá kín tiếng trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng Hoàng Hên, cô đều nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật và phong cách thời trang nữ tính. Người đẹp Brazil thường lựa chọn những bộ trang phục đơn giản trong đời thường nhưng cũng có thể biến hóa sang trọng khi dự sự kiện hoặc đi hẹn hò cùng bạn trai.