Do ghen tuông, chồng dùng súng tự chế bắn chết nhân tình của vợ

Vào rạng sáng nay (21/5), tại xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên vệ đường, nghi bị giết hại. Vụ việc sau đó được trình báo tới Công an huyện Cư M’gar.

Hoàng Ngọc Nhân là đối tượng tình nghi đã nổ súng tự chế khiến anh N.H, 38 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tử vong vào rạng sáng cùng ngày. (Đối tượng Hoàng Ngọc Nhân tại cơ quan công an)

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc. Nghi phạm giết người được xác định là Hoàng Ngọc Nhân. Đối tượng sau đó được gia đình vận động đến trụ sở công an huyện Cư M’gar đầu thú.

Hiện trường nơi anh H. bị bắn tử vong.

Súng tự chế Nhân sử dụng bắn anh H. tử vong.

Hoàng Ngọc Nhân khai, vào tối qua (20/5), phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh H., đối tượng tức giận đi tìm để nói chuyện, khi đi có mang theo một khẩu súng tự chế. Khi gặp anh H. đang dừng xe bên đường ở xã Ea Kpam, Nhân dùng súng bắn vào người anh khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.