Đổ dung nham nóng 1.200 độ C vào đá khô lạnh âm 78 độ C: 'Kẻ' nào sẽ bị hủy diệt?

Điều gì sẽ xảy ra khi đổ dung nham nóng chảy vào đá khô? Nếu như dung nham nóng chảy có nhiệt độ lên từ 1.200 đến 1.300 độ C thì đá khô lại rất lạnh (- 78.5 độ C), do đó khi cả hai 'đối đầu' với nhau thì rất khó để dự đoán kết quả.

Đầu tiên, người làm thí nghiệm này phải nung chảy những cục dung nham nguội lạnh mà anh thu hoạch được sau khi núi lửa phun trào rồi nung nóng nó trong nồi nấu kim loại để biến chúng trở lại thành dung nham nóng rẫy.

Sau đó anh đổ dung nham nóng chảy này vào một xô đá khô, kết quả thu được thật bất ngờ khi khối dung nham nguội đi nhanh chóng và chuyển sang màu đen trong khi xô đá khô vẫn chưa tan hết.

Trong trận chiến 'nhiệt độ' này thì đá khô đã chiến thắng đầy thuyết phục.

