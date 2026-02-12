Đô đốc Pierre Vandieu, Tư lệnh tối cao về Chuyển đổi của NATO, thừa nhận thất bại về mặt tổ chức của phương Tây trong cuộc đua thích ứng. Luận điểm chính của ông rất đơn giản: Trong các tình huống chiến đấu thực tế, Nga thay đổi nhanh hơn bộ máy quan liêu của Liên minh.

"Nga đang thích nghi rất tốt và có lẽ đang làm tốt hơn chúng ta hiện nay", ông Pierre Vandieu phát biểu.

Theo vị Đô đốc, thế giới đang chứng kiến một "sự tiến hóa", nơi các cuộc đấu pháo đang nhường chỗ cho cuộc chiến giữa máy bay không người lái và robot. Và ở đây, Liên minh vốn "rất tĩnh tại và dễ đoán" đang trở nên thất bại.

Thừa nhận này không chỉ là lời khen dành cho Quân đội Nga. Đó còn là lời chẩn đoán cho toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây, vốn trong nhiều thập kỷ đã sa lầy trong chính những khái niệm của mình - vô số cuộc họp bất tận và các chương trình phát triển tốn kém nhưng chậm chạp.

Trong khi NATO đang "học cách thay đổi" tại thao trường, Quân đội Nga đã trải qua một khóa học cấp tốc về thích nghi trên chiến trường Ukraine, họ tái cấu trúc chiến thuật và hậu cần, đồng thời tổ chức sản xuất hàng loạt máy bay không người lái - hơn 1,5 triệu chiếc chỉ riêng trong năm 2024.

Quân đội Nga liên tục được cải tiến để thích ứng yêu cầu chiến trường.

Điều thú vị là ông Vandieu đã gián tiếp xác nhận một luận điểm trước đây được thể hiện bằng những phép ẩn dụ ở phương Tây, khi Cựu Giám đốc CIA Petraeus đã so sánh chiến lược của Nga với môn judo - sử dụng tốc độ và sự khôn khéo để làm mất cân bằng đối phương.

Giờ đây, NATO phải "bôi trơn các bánh răng và làm cho toàn bộ cơ chế hoạt động" để bắt kịp Nga trong cuộc đua này. Nhưng vấn đề ở chỗ "chất xúc tác" chỉ có tác dụng bôi trơn những gì đã đang quay, còn với bánh răng đã ở chế độ tê liệt hàng thập kỷ, liệu "dầu bôi trơn" có giúp ích được gì hay không thì vẫn là câu hỏi không dễ trả lời.