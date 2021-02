Đọ độ gợi cảm của dàn mỹ nhân tuổi Sửu nổi tiếng showbiz Hàn

Bước sang năm Tân Sửu 2021, nhiều mỹ nhân Hàn tuổi Sửu cũng bước qua độ tuổi 36. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Hàn và đạt được nhiều những thành công nhất định, không những không bị mất đi sức hút mà thậm chí các sao Hàn tuổi Sửu tuổi U40 ngày càng sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ.

Lee Da Hee

Lee Da Hee sinh năm 1985, cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2002, sau khi lọt vào chung kết cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS.



Năm 2004, Lee Da Hee lấn sân diễn xuất, cô tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Bản tình ca buồn, Đôi tai ngoại cảm, Bí mật kinh hoàng, The Legend, The Beauty Inside...



Ở tuổi U40, Lee Da Hee là một trong số ít những sao nữ được ca ngợi sở hữu thân hình đẹp như người mẫu và khuôn mặt thần thái, sang chảnh. Tuy nhiên, để sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1985 từng trải qua phẫu thuật sửa mắt, mũi và làm cằm.

Thân hình gợi cảm, vẻ ngoài sang chảnh của Lee Da Hee.

Hiện tại, Lee Da Hee là một trong số những "mỹ nhân dao kéo" thành công nhất màn ảnh Hàn. Gu thời trang tinh tế cùng thân hình quyến rũ giúp cô trở thành gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc.

Ở tuổi 36, Lee Da Hee thường được nhận xét trẻ trung như đôi mươi nhờ kết hợp chế độ giảm cân và tập thể thao mỗi ngày. Cô sở hữu chiều cao 1,76 m và cân nặng 49 kg.

Để giữ gìn nhan sắc, nữ diễn viên thường xuyên chăm sóc da, đắp mặt nạ, ăn trái cây và uống nước ép... Cô không ăn quá nhiều tinh bột và thực phẩm đông lạnh. Người đẹp cho biết đã duy trì chế độ làm đẹp này suốt 16 năm qua.

Hwang Jung Eum

Hwang Jung Eum nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng phim bi", "nữ hoàng nước mắt" hay "nữ hoàng romcom" nhờ nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn thành công.



Không sở hữu vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết như nhiều mỹ nhân Hàn cùng thời nhưng Hwang Jung Eum vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ gương mặt biểu cảm tốt. Cô trở thành nữ chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Gia đình là số một (phần 2), Kill me heal me, Endless love, She Was Pretty...

Hwang Jung Eum sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vòng một vô cùng quyến rũ.

Đầu năm 2016, Hwang Jung Eum kết hôn với golf thủ kiêm CEO công ty thép Lee Young Don. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào ngày 15/08/2017, dù vậy họ giữ kín khuôn mặt bé để giữ sự riêng tư cho con nhỏ.

Tháng 9/2020, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố đã ly hôn với chồng đại gia ngành thép sau hơn 4 năm chung sống.

Hiện tại, dù đã ở tuổi U40 nhưng Hwang Jung Eum vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh. Cô thường xuyên đóng cặp với những bạn diễn trẻ tuổi, điển trai.

Park Soo Jin



Park Soo Jin từng là diễn viên không mấy tên tuổi của màn ảnh Hàn trước khi kết hôn với tài tử "Bản tình ca mùa đông" Bae Yong Joon.



Năm 2002, Park Soo Jin bắt đầu tham gia showbiz với vai trò thành viên của nhóm nhạc Sugar. Tuy nhiên, nhóm nhạc tan rã sau 4 năm do hoạt động không hiệu quả.



Sau khi Sugar tan rã, Park Soo Jin tham gia vai phụ trong nhiều bộ phim đình đám Boys Over Flower, Bạn gái tôi là hồ ly, The Greatest Marriage, The Family Is Coming… Đây cũng là cơ duyên đưa cô gặp gỡ và bén duyên với Bae Yong Joon.



Park Soo Jin sở hữu gương mặt trẻ trung, xinh đẹp tự nhiên.

Được biết, cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc ấm cúng giữa các đồng nghiệp cùng công ty. Vẻ đẹp dịu dàng và tính cách vui vẻ lạc quan của Park Soo Jin đã khiến Bae Yong Joon ấn tượng. Cả hai bắt đầu cảm mến bằng những mẩu chuyện ngẫu nhiên, tất cả đều tự nhiên mà đến, như thứ tình cảm chín chắn của một người đàn ông và một người phụ nữ đứng tuổi.

Sau 100 ngày hẹn hò, Bae Yong Joon ngỏ lời cầu hôn Park Soo Jin. Khi đó, bức ảnh ông hoàng châu Á quỳ xuống cầu hôn, lồng nhẫn vào tay người con gái của đời mình đã gây xúc động mạnh, nhiều người nhận xét: “Park Soo Jin chính là người phụ nữ may mắn nhất thế giới”.

Sau khi lập gia đình, Park Soo Jin chọn một cuộc sống hôn nhân kín tiếng, cô không chia sẻ những hình ảnh hào nhoáng, xa hoa mà thường đăng tải trên mạng xã hội những khoảnh khắc bình dị bên gia đình, hai con nhỏ.

Seo Hyun Jin



Seo Hyun Jin xuất thân là một thần tượng Kpop khi là thành viên của nhóm nhạc M.I.L.K thuộc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment.



Sau khi nhóm tan rã vào năm 2003, Seo Hyun Jin dần lấn thân sang diễn xuất. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng lãng mạn" khi liên tục gây sốt với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vẻ đẹp tâm hồn, Vẫn là Oh Hae Young, Người thầy y đức...

Seo Hyun Jin tươi trẻ ở tuổi 36.

Ở tuổi U40, Seo Hyun Jin vẫn sống độc thân, bận rộn với công việc diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn, khi được yêu cầu phải chọn giữa một tình yêu nồng nhiệt và một tình yêu "chậm mà chắc", nữ diễn viên cho biết:

"Thay vì quan tâm đến nhiệt độ của tình yêu, tôi muốn hẹn hò với một người như bạn thân của mình. Một người biết làm thế nào để luôn trung thành với người kia. Tôi tự hỏi không biết có người như thế không."