Đo dáng Galaxy S24 Ultra và iPhone 15 Pro Max: Cùng là Titan nhưng trông lạ quá

Như đã đề cập, 2 model cao cấp của "Táo" và Samsung đi theo 2 trường phái thiết kế khác nhau hoàn toàn: iPhone 15 Pro Max thì bo cong cạnh, vát viền cho cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn, thì với Galaxy S24 Ultra, máy có khung viền hơi cong nhẹ, tuy nhiên lại hơi cấn ở các góc, tổng thể thiết kế cũng vuông vắn nam tính hơn nhiều so với iPhone. Tất nhiên, khung viền của cả 2 máy đều hoàn thiện từ chất liệu titanium, tuy vậy, chất liệu này trên iPhone 15 Pro Max cho trọng lượng của máy nhẹ hơn khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi đó titanium trên Galaxy S24 Ultra lại không cho sự khác biệt về trọng lượng so với Galaxy S23 Ultra