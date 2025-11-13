Đồ công nghệ có thứ còn tăng giá vượt mặt cả vàng, tăng hơn gấp đôi chỉ sau 5 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Trong khi giới đầu tư vẫn coi vàng là kênh trú ẩn an toàn truyền thống, một loại hàng hóa công nghệ đang âm thầm tăng giá với tốc độ còn chóng mặt hơn cả kim loại quý này. Giá DRAM, loại bộ nhớ thiết yếu cho mọi thiết bị điện tử từ máy tính đến smartphone, đang tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc nhờ nhu cầu khổng lồ từ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

CTEE báo cáo rằng giá hợp đồng DRAM đã tăng tới 171,8% so với cùng kỳ năm trước tính đến quý ba năm 2025, một con số khiến cả những nhà đầu tư dày dạn nhất cũng phải choáng váng.

Điều đáng chú ý nhất là giá DRAM hiện đang tăng nhanh hơn cả vàng, thứ từ lâu được xem là biểu tượng của sự tăng giá bền vững. Đây không phải là một sự so sánh ngẫu nhiên mà là minh chứng rõ ràng cho cuộc khủng hoảng giá đang diễn ra trong ngành bộ nhớ máy tính.

Giá RAM DDR5 đã tăng phi mã từ một năm nay

Chủ tịch ADATA, Chen Libai, thậm chí còn dự báo rằng quý tư năm 2025 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường DRAM tăng giá mạnh, với năm 2026 có khả năng chứng kiến tình trạng thiếu hụt DRAM nghiêm trọng chưa từng có.

Việc tăng giá bộ nhớ đáng kể đã trở thành một chủ đề lặp đi lặp lại trong ngành suốt năm 2025. Cuối tháng mười, giá bộ nhớ đã tăng tới năm mươi phần trăm cho quý tư, cao hơn đáng kể so với mức tăng ba mươi phần trăm mà người mua dự đoán trước đó trong năm. Quay trở lại tháng 9, giá hợp đồng NAND và DRAM đã tăng từ 15% – 20%.

Tất cả những đợt tăng giá này đã tích lũy lại thành mức tăng khổng lồ 171,8% so với cùng kỳ năm trước mà chúng ta đang chứng kiến. Những mức tăng giá này sẽ mất thời gian để hoàn toàn lan tỏa xuống thị trường bán lẻ, nhưng các mức tăng giá mà người tiêu dùng đã thấy trên thị trường chỉ mới là khởi đầu và sẽ còn tăng cường mạnh mẽ hơn trong những tháng tới.

Mặc dù bộ nhớ RDIMM cấp server và HBM là những sản phẩm hấp dẫn chính cho các nhà sản xuất phần cứng xây dựng máy chủ AI, toàn bộ ngành công nghiệp bộ nhớ, bao gồm cả DDR5 dành cho người tiêu dùng thông thường, đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng tăng giá này.

Vấn đề đối với người dùng máy tính cá nhân là các nhà sản xuất bộ nhớ đang chuyển hướng ưu tiên sản xuất sang các loại bộ nhớ tập trung vào trung tâm dữ liệu và do đó sản xuất ít bộ nhớ DDR5 dành cho người tiêu dùng hơn. Kết quả là người dùng thường phải chịu hậu quả kép: vừa khan hiếm hàng vừa giá tăng cao.

Giá bộ nhớ desktop phản ánh chính xác tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đang hoành hành trong ngành. Chỉ cần nhìn qua Newegg, một trong những trang thương mại điện tử công nghệ lớn nhất, giá bộ nhớ DDR5 thông thường hiện đã cao gấp đôi so với chỉ vài tháng trước.

Một ví dụ điển hình là bộ kit DDR5 Corsair Vengeance RGB 2x16GB 6000MT/s dual-channel đang có giá 183 USD trên Newegg tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, nếu kiểm tra lịch sử giá với PCPartPicker, cùng bộ kit đó chỉ có giá 91 USD vào tháng bảy - tức là tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Đây không phải là một trường hợp ngoại lệ mà là hiện thực đang diễn ra với hầu hết các sản phẩm bộ nhớ trên thị trường.

DRAM không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng bởi cơn sốt giá điên cuồng này. NAND flash, loại bộ nhớ được sử dụng trong ổ SSD, và thậm chí cả giá ổ cứng truyền thống đều đang tăng để đáp ứng nhu cầu cao từ các nhà sản xuất máy chủ AI. Toàn bộ hệ sinh thái lưu trữ dữ liệu đang trải qua một cuộc cách mạng giá cả mà người tiêu dùng cuối cùng là người phải gánh chịu.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là các chuyên gia trong ngành cho rằng xu hướng giá này sẽ tiếp tục trong ít nhất 4 năm nữa, đó là khoảng thời gian mà ít nhất một số công ty đã ký hợp đồng cung cấp DRAM với các gã khổng lồ như Samsung và SK Hynix.

Cuộc khủng hoảng giá này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của công nghệ tiêu dùng. Khi AI tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh ngày càng nhiều tài nguyên sản xuất, người dùng thông thường sẽ phải đối mặt với việc chi trả nhiều hơn cho những linh kiện cơ bản nhất. Trong khi vàng có thể là kênh đầu tư truyền thống, DRAM đang chứng minh rằng trong thời đại AI, chính công nghệ mới là thứ có giá trị tăng trưởng nhanh nhất - dù không phải theo cách mà người tiêu dùng mong muốn.