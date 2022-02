Thế giới hoa quả có lẽ là nơi càng khám phá, tìm hiểu ta lại càng được mở mang tầm mất. Có rất nhiều loại quả mà nhiều người thậm chí phải gật gù công nhận rằng từ bé đến giờ họ chưa từng biết đến.



Hay cũng có những quả được gọi theo đặc tính, hương vị của nó với những cái tên gần gũi khiến nhiều người vừa nghe thì khó có thể ngẫm ra ngay quả gì. Thứ quả trong clip dưới đây là một ví dụ, nó thường được người ta gọi là quả "khổ trước sướng sau", bạn có đoán được ra quả gì?

Đây là loại quả được nhiều người gọi bằng cái tên quả "khổ trước sướng sau", bạn có biết tên gọi chính xác của nó là gì không?

Có thể thấy, loại quả này có dạng tròn, màu xanh, mọc dày trên những cảnh nhỏ. Chủ nhân clip còn chú thích cho hay đây là một loại quả mà những ai ở miền núi sẽ biết. Và nếu chưa đoán được đây là quả gì đừng lo, cư dân mạng ngay khi xem xong đã có câu trả lời cho bạn rồi đây.



- Này là quả "khổ trước sướng sau" đây mà.

- Quả me rừng, ăn vào vừa chua vừa chát nhưng sau lại thấy ngọt ngọt, lạ ghê.

- Nhìn mà ứa nước miếng. Quả này ăn vào thì chát mà nuốt thì ngọt hậu, uống nước sau đó cũng thấy ngọt.

- Thèm quá, lâu lắm rồi không được ăn quả me này. Có chén muối ớt chấm nữa thì hết sảy.

Đúng vậy, đây chính là quả me rừng. Nghe đến quả me hẳn bạn sẽ nghĩ ra hình dạng khác hoàn toàn so với loại quả trong clip trên. Tuy nhiên, đây đích thực là quả me rừng hay còn gọi là me tròn, mắc kham, mọc hoang ở các tỉnh miền núi nước ta, nhiều nhất là vùng núi Tây Bắc.

Cây me rừng có nhiều ở các tỉnh miền núi, nhiều nhất ở nước ta phải kể đến vùng núi Tây Bắc

Quả me rừng có hình cầu, màu xanh và gây ấn tượng mạnh bởi hương vị đặc biệt. Lúc mới ăn bạn sẽ cảm thấy vị chua chua, chát chát thậm chí là đắng nhưng lạ thay nó lại để lại hậu vị ngọt ở đầu lưỡi và cổ họng. Cũng bởi vậy mà nhiều người đã đặt cho nó cái tên là quả "khổ trước sướng sau". Quả này ăn liền hay đem chấm, dầm muối ớt đều ngon đáo để. Một số nơi còn làm mứt me rừng hoặc đem quả này đi ngâm rượu.



Me rừng là một loại quả thú vị khi mà mới ăn thấy chua, chát, đắng nhưng sau đó để lại hậu vị ngọt lạ thường

Ngoài là món ngon khi đi rừng, loại quả này cùng với thân và rễ của cây còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, được nghiên cứu, điều chế làm thành phần thuốc trong cả Đông y lẫn Tây y. Một số lợi ích tiêu biểu có thể kể đến gồm có: thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm, hỗ trợ điều trị ho, mất ngủ, kiểm soát đường huyết,...



Quả me rừng có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe

Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong clip tỏ ra vô cùng nhớ hương vị độc đáo của loại quả rừng này. Họ cho rằng chính vì mới đầu ăn vào thấy chua chát nhưng lát sau lại thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi nên thứ quả của núi rừng này mới gây thương nhớ đến vậy. Nếu có cơ hội hãy ăn thử quả me rừng để kiểm chứng xem có đúng là "khổ trước sướng sau" như lời đồn hay không bạn nhé!

