Đồ án khởi nghiệp của sinh viên FPTU đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng sau 1 năm

Từ một dự án trong học phần khởi nghiệp tại FPTU, FTES đã phát triển thành nền tảng AI Learning thu hút hơn 4.000 học viên và đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng chỉ sau hơn một năm vận hành.

Được triển khai từ tháng 3/2025 đến nay, FTES (First Technology Education Solution) - dự án do nhóm sinh viên Trường Đại học FPT phát triển - ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ đồng, thu hút hàng nghìn học viên tại 5 cơ sở FPTU trên toàn quốc. Với một startup còn đang vận hành bởi các sinh viên đại học, đây được xem là con số đáng chú ý, cho thấy khả năng triển khai sản phẩm thực tế và tính ứng dụng của mô hình AI Learning mà nhóm theo đuổi.

Nhóm sinh viên sáng lập dự án FTES.

Khởi nghiệp với nền tảng học tập, tạo doanh thu gần 1 tỷ đồng

Dự án hiện do nhóm sinh viên liên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Digital Marketing của Trường Đại học FPT phát triển, gồm Nguyễn Anh Khoa, Hà Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Lê Diễm Quỳnh, Bùi Nguyễn Định, Lê Nhật Huy và Lê Hoàng Đức Trí.

Ý tưởng xây dựng FTES xuất phát từ chính những khó khăn mà nhóm từng gặp trong quá trình học Công nghệ thông tin. Khi tự học lập trình, các thành viên nhận ra nhiều sinh viên bị “kẹt” ở giữa chừng vì thiếu người hỗ trợ khi gặp bug hoặc mất định hướng học tập.

“Tụi em nhận thấy nhiều nền tảng hiện nay tập trung vào video bài giảng nhưng thiếu sự tương tác theo thời gian thực và chưa cá nhân hóa theo năng lực từng người học. Điều đó khiến nhiều bạn dễ nản và bỏ cuộc giữa chừng”, đại diện nhóm cho biết.

Từ bài toán đó, FTES được phát triển theo triết lý “Human-Driven, AI-Empowered” (con người giữ vai trò trung tâm, AI sẽ hỗ trợ để tối ưu trải nghiệm học tập). Nền tảng kết hợp giữa chuyên gia cố vấn (mentor) và AI nhằm tối ưu trải nghiệm học tập cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Giao diện nền tảng FTES.

Hiện nền tảng sở hữu nhiều tính năng AI như AI TakeCare hỗ trợ giải đáp và debug code theo thời gian thực, AI Grading phân tích thuật toán và chất lượng code, AI Roadmap cá nhân hóa lộ trình học hay AI Note hỗ trợ tóm tắt bài học và tạo quiz tự động…

Theo nhóm phát triển, điểm khác biệt lớn nhất của FTES nằm ở khả năng hỗ trợ học tập gần như tức thời. Thay vì chờ nhiều giờ hoặc nhiều ngày để được giải đáp, sinh viên có thể nhận phản hồi ngay từ AI hoặc mentor khi gặp lỗi code và bài tập khó.

“Nhiều sinh viên bỏ cuộc khi học lập trình không phải vì không đủ khả năng, mà vì bị mất mạch học tập khi gặp lỗi và không biết hỏi ai. FTES được xây dựng để giải quyết cảm giác mắc kẹt đó”, nhóm sáng lập chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, FTES cũng tập trung vào mô hình project-based learning, giúp sinh viên học thông qua dự án thực tế thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết. Điều này giúp sinh viên vừa cải thiện kỹ năng, vừa xây dựng portfolio phục vụ quá trình ứng tuyển sau này.

Để đảm bảo tính chính xác, hệ thống AI của FTES ưu tiên phản hồi dựa trên kho dữ liệu nội bộ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình AI tổng quát. Nguồn dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ giáo trình và tài liệu học tập nội bộ; nội dung do mentor và đội ngũ chuyên môn biên soạn; bộ bài tập, source code và các case thực tế của sinh viên IT… Đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật định kỳ rà soát nội dung học tập, đáp án và logic chấm bài nhằm liên tục tinh chỉnh chất lượng hệ thống.

Theo nhóm sáng lập, AI của FTES được định vị là công cụ hỗ trợ học tập thay vì thay thế hoàn toàn giảng viên hoặc mentor. Những nội dung chuyên sâu hoặc ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập vẫn có sự đồng hành và kiểm tra từ con người.

Hiện, nền tảng vận hành theo mô hình Freemium, cho phép người dùng trải nghiệm miễn phí một phần tính năng trước khi nâng cấp lên các gói trả phí. Các khóa học và dịch vụ trên nền tảng dao động từ 299.000 - 599.000 đồng, tùy theo nội dung khóa học và các tính năng AI đi kèm.

Ngoài ra, FTES còn phát triển các gói học chuyên sâu, combo hỗ trợ dài hạn dành cho sinh viên luyện thi cuối kỳ, thực hành dự án hoặc mentor 1-1. Theo nhóm, mức giá được tối ưu theo tiêu chí phù hợp khả năng chi trả của sinh viên, thấp hơn đáng kể so với nhiều trung tâm đào tạo truyền thống nhưng vẫn đủ để duy trì hạ tầng AI và đội ngũ vận hành.

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Khi sinh viên được xây sản phẩm thật ngay từ trên ghế nhà trường

Ngay từ đầu, FTES đã được định hướng như một startup thực thụ thay vì một dự án thử nghiệm dành cho sinh viên. Nguyễn Anh Khoa - Founder dự án chia sẻ: “Nhóm em không xây sản phẩm chỉ để thi startup hay làm học thuật, mà đặt mục tiêu tạo ra người dùng thật và doanh thu thật. Điều đó khiến nhóm phải suy nghĩ như một doanh nghiệp thực sự”.

Kết quả này cũng phản ánh định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và tinh thần khởi nghiệp mà Trường Đại học FPT theo đuổi. Trong quá trình phát triển FTES, nhóm cho biết nhà trường không chỉ hỗ trợ kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên xây dựng sản phẩm thật, tiếp cận người dùng thật và vận hành mô hình kinh doanh ngay từ khi còn đi học.

Đặc biệt, FTES từng nhận hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng từ Trường Đại học FPT để phát triển sản phẩm và triển khai vận hành giai đoạn đầu. Dự án cũng liên tiếp ghi dấu tại nhiều sân chơi khởi nghiệp như Top 100 Startup Công nghệ tại TechFest 2025, lọt vòng cố vấn tăng tốc tại Chương trình tăng tốc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2025, nhận tài trợ 80 triệu đồng tại Innovation Quest 2025.

Ngoài hoạt động kinh doanh, nhóm còn triển khai nhiều workshop chia sẻ về AI và công nghệ cho sinh viên, giáo viên THCS, THPT tại Gia Lai và các campus của Trường Đại học FPT trên toàn quốc. FTES cũng từng tổ chức cuộc thi lập trình “Khai xuân chiến code”, thu hút hơn 100 sinh viên tham gia, trong đó có nhiều thí sinh từng thi ICPC và Hackathon.

FTES tổ chức workshop chia sẻ về AI cho giảng viên đến từ các trường THCS tại tỉnh Gia Lai.

Trong dài hạn, nhóm đặt mục tiêu phát triển FTES thành hệ sinh thái AI Learning dành cho lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam và khu vực ASEAN, mở rộng sang đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp công nghệ và xây dựng cầu nối tuyển dụng giữa sinh viên với doanh nghiệp IT.

Sinh viên Anh Khoa cho biết: “Điều lớn nhất startup mang lại cho tụi em không chỉ là doanh thu, mà là tư duy trách nhiệm. Khi đã có người dùng trả tiền, tụi em hiểu rằng mọi quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập của người khác”.